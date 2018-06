Büfé épül és kutyafuttató - Zöldpályázatból szépül Csornán a Vilmos park

Tanösvény és kutyafuttató is lesz.

A Vilmos park fejlesztésére kapott támogatást a város. Többek között kutyafuttatót és tanösvényt alakítanak ki a területen. A képviselő-testület legutóbbi ülésén közbeszerzési eljárás indításáról döntött, azaz a beruházás kivitelezőjét keresi a város. Az összesen negyvenmillió forintos fejlesztés építési munkáira öt cégtől kér ajánlatot az önkormányzat.Csorna Zöldterületi fejlesztések megvalósítása címmel nyerte meg az uniós és hazai támogatást. A program során tanösvényt és kutyafuttatót építenek, illetve a leromlott állapotú nyilvános illemhelyet is felújítják. Kötelező eleme a projektnek az úgynevezett gazdaságélénkítő tevékenység. Ennek a feltétele egy büfé kialakítása és üzemeltetése.A beruházás legfontosabb célja – olvasható a testületi ülésre készített előterjesztésben –, hogy a terület alkalmas legyen a családok és fiatalok „fogadására", időtöltésére. Emellett a zöldkörnyezet megteremtése is hangsúlyos. A büfénél például napelemek termelik majd az áramot a hűtéshez, fűtéshez, világításhoz. Kiépítik az épület környékének térvilágítását, kültéri kamerarendszert szerelnek fel.A Vilmos parkban jelenleg egy játszótér nyújt szórakozási lehetőséget a gyerekeknek. Egykor KRESZ-pálya is működött ott, ami manapság a fiatalok kedvelt, de nem éppen kulturált találkozóhelye. Évtizedekkel ezelőtt mezei futásokat rendeztek a parkban, azaz kialakított futópálya is rendelkezésre állt.