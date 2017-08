Brutális rombolást végzett a vihar Kapuvár és Osli határában - fotók a pusztításról

A focimeccset is öt perccel előbb fújta le a játékvezető a nagy szél és eső miatt. Közben a polgármester is megkapta az értesítést a várható vészhelyzetről.„Este hét óra előtt érkezett a jelzés, hogy Osli és Kapuvár között fa dőlt az útra és villanyvezetékek szakadtak le. A helyszínen megdöbbentett a látvány. Nemcsak hogy a vezetékek lógtak, hanem a távvezetékoszlopok szabályosan kettétörtek. Némelyik tőből tört ki, a másik derékban. Az elektromos ellátás is megszűnt Osliban. Lélekben már készültem a katasztrófahelyzetre, a hosszú órákig, esetleg egy napig is tartó áramszünetre. Átgondoltam hamar, hogy az önkéntes tűzoltóság aggregátorán kívül honnan tudunk még áramot szerezni, ha kell. Szerencsére nem volt szükség az intézkedésre, a szolgáltató szakemberei gyorsan a helyszínen voltak és egy órán belül megoldották a problémát, újra lett áram. Tizenöt percig tombolt a vihar, de elég volt rá, hogy megmutassa a természet pusztító erejét" – mondta Fodor József, Osli polgármestere.