Brutális betörés sorozat a megyében - Tápszentmiklóson az iskolába és az óvodába törtek be

A felvétel a tápszentmiklósi iskolában, a helyszíneléskor készült. Fotó: Bertleff András

Melyik község lesz a következő áldozat? – tettük fel tegnapi számunkban az inkább költőinek szánt kérdést, a választ azonban valóságosan is megkaptuk, nagyon hamar: Tápszentmiklós. Aznap éjjel (vagyhajnalban) a kisközség óvodájába és iskolájába törtek be. Sorozatban ez már az ötödik olyan Győr-Moson-Sopron megyei falu, ahol reggel arra ébrednek a helyiek: illetéktelenek jártak a községükben.Szerdán újabb ügyekben indulhat a nyomozás, ugyanis múlt csütörtök éjszaka további falvak nyugalmát dúlták fel: végiglopták Bezit és Enesét." Mire a cikk megjelent, már újabb helyről érkezett bejelentés: tegnap kora reggel előbb a tápszentmiklósi óvodában, majd az iskolában vált nyilvánvalóvá, hogy idegenek jártak az intézményekben. Kovács József polgármester elmondása szerint amikor megtudta, hogy mi történt az óvodában, azonnal intézkedett, hogy a kicsiket vigyék át az iskola fűtött tornatermébe, így a rendőri intézkedéseket el lehet majd végezni. Egy bökkenő volt, hogy nem sokkal később jött az iskolából is a hívás: ott is baj van... Harminchét kisgyerek jár az óvodába, csaknem ennyi családban kellett intézkedni (rendkívüli szabadságot kivenni), mert az óvoda nem tudta tegnap fogadni a gyerekeket. Az iskolában a történtek ellenére lehetett tanítani.

Az óvodában először az ajtót akarták feltörni az ismeretlenek, ez nem sikerült, így maradt az ablak. A helyszínelés nyomait látva elmondható, mindent átkutattak, de pénzt ott nem találtak. Az azonban biztos, hogy a magnót bekapcsolták – hogy miért...?. Mivel tehát nem volt zsákmány, átmentek az iskolába, ahol először úgy tűnt, elvitték az osztálypénzt, amely 50–100 ezer forint körül lehetett. A nyomrögzítés során derült ki, hogy a borítékot végül nem találták meg. Az egyik tanár pénztárcája lett a zsákmány, ezt vitték el.Kovács József polgármester hangsúlyozta: ilyen eset tizenöt éve nem fordult elő a faluban, ahol egyébként is ritkák a bűncselekmények. Tavaly összesen volt egy, most egy napra jutott két helyszín is. A község nincs bekamerázva, de például az iskolaudvar igen – a betörő(k) ugyanakkor itt is úgy mozogtak, hogy nincs róluk felvétel. A helyismeretüket megkérdőjelezi (a szemérmetlenségüket ugyanakkor aláhúzza), hogy az óvodával szemben, alig húsz méterre van a polgárőrség épülete; s ezt tábla is jelzi. Éjjel nyilván nem posztolnak ott az önkéntesek, mégis arcátlanság, hogy a tény egy kicsit sem izgatta az elkövető(ket).Három hét alatt öt falu már komoly sorozat – ha valóban van összefüggés a betörések között. A módszer és a helyszínkiválasztás szerintünk erre utal, ezért megkerestük ezzel a kérdéssel a rendőrséget: „Önök is azt feltételezik, hogy ugyanaz a személy/csoport követi el a bűncselekményeket? A betörések sorozatszerűsége miatt életbe léptetnek-e valamilyen rendelkezést (kiemelt ellenőrzéseket, a körzeti megbízottak értesítését... stb.) a betörések megállítása, a tettesek elfogása érdekében?" A válasz ezúttal sem foglal el sok helyet: „A nyomozás érdekeire történő hivatkozással bővebb információt nem tudunk adni."

Korábban

Január elején Bősárkányban törtek fel három helyen lakatlan házakat és melléképületeket, nemrégiben pedig arról számolnunk be, hogy Barbacson legalább öt helyre hívták ki a rendőröket helyszínelni. Azt is megírtuk, hogy a rendőrség vizsgálja az esetleges összefüggéseket az esetek között. Most újabb ügyekben indulhat a nyomozás, ugyanis múlt csütörtök éjszaka további falvak nyugalmát dúlták fel:Utunkat Enesén kezdtük, ott okoztak kevesebb kárt az elkövetők.

„Községünkben két melléképület feltöréséről tudunk – osztotta meg velünk az információt Mesterházy József, a falu polgármestere. – Fűnyírót, magasnyomású mosót, hómarót vittek el."

Végiglopták az éjszakát Barbacson



Ismeretlen elkövetők házakba, melléképületekbe törtek be csütörtök éjjel Barbacson. Javarészt kerti gépeket, szerszámokat lovasítottak meg.



házról házra jártak a rendőrök Barbacson. Lapunk értesülései szerint legalább öt helyre betörtek a faluban, pontos adattal csak a rendőrségi tájékoztatást követően tudunk szolgálni. A károsultak száma ennél is több lehet, mivel az elkövetők üresen álló ingatlanokba is betértek, így akadhatnak olyanok, akik még fel sem fedezték a betörés nyomait.



Bezin már jobban körülnéztek a tettesek, ott öt helyre látogattak el az éj leple alatt.Információink szerint az óvodába annak konyháján keresztül jutottak be valamikor csütörtök hajnalban, a betörést a reggel érkezők vették észre. Az üvegezett ajtót ütötték be, azon benyúlva elfordították a belül a zárban hagyott kulcsot. A konyhán keresztül át lehetett jutni az óvodába, azt végigkutatták az elkövetők (vagy elkövető), minden bizonnyal pénzt kerestek. Úgy tudjuk, hogy sokat nem találtak, de elvitték azt a 16 ezer forintot, amelyet az óvoda vezetői régi informatikai eszközök, elavult technikai termékek eladásából teremtettek elő, és arra szántak, hogy majd a kicsiknek vesznek rajta játékot.A Szabadság utcában, az óvodával szemben lakó Székely István és a mellette lévő épületben élő fia is nem kívánt látogatókat kapott. „A feleségem reggel vette észre, hogy ledöntötték a hátsó kerítésünket – mondta el a férfi. – A fiam mellettünk lakik, nála a műhelyről vágták le a lakatokat. Eddig úgy tűnik, hogy nem vittek el semmit, szerintünk a kutyák megzavarhatták őket, ezért sietve távoztak." A Székelyék mögött lakó özvegy osztrák asszony, Krisztina már nem volt ilyen szerencsés, a szomszédok információja szerint négy gumiabroncsot lovasítottak meg tőle, felnikkel együtt. Bezin még ugyanazzal a lendülettel betörtek a boltos házába is. A tettesek a sarki épületeket nézték ki maguknak.

Kérdés, hogy a tettesek rendelkeztek-e helyismerettel. Székely István szerint nem, mert akkor nem a kerítést döntik be.A rendőrség illetékese lapunkkal annyit közölt, hogy Bezin egy nevelési intézménybe törtek be, és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt nyomoznak.