Brutál füst - Lángolt a gabonatábla Szilnál - Videón a pusztító tűz - olvasónk fotói

Tizenegy település összesen tizenhat tűzoltóegysége dolgozott vállvetve.Mintegy száz hektárnyi területen égett a gabona hétfő késő délután Szil külterületén. A tűzhöz a kapuvári, a pápai, a győri és a sárvári hivatásos tűzoltók, valamint a csornai és a lébényi katasztrófavédelmi őrsök hivatásos tűzoltói mellett a szili, a szanyi, a csornai, a bősárkányi, a beledi és a szilsárkányi önkéntes tűzoltók is kiérkeztek, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, tíz vízsugárral oltották el a lángokat. A munkálatok idejére a 86-os főút érintett szakaszát a nagy füst miatt teljes szélességében lezárták, a lángok eloltása után azonban az útzárat feloldották.A tűz oltását egy erőgép is segítette a helyszínen. Elsődleges információink szerint az eset során senki nem sérült meg.