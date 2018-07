Bővül a höveji Csipke Múzeum

Horváth Istvánné polgármester szerint tovább szeretnék népszerűsíteni a höveji csipkét.

Már birtokba vehették a hövejiek a felújított orvosi rendelőt. Az épület teljes külső-belső renováláson esett át.– Külső és padlásszigetelést, akadálymentesítést, korszerű fűtésrendszert kapott az épület. Felújítottuk az orvosi szobát, mozgássérült-parkolóhelyet, védőnői szobát alakítottunk ki és új kapuval láttuk el az épületet – beszélt a munkálatokról a polgármester. Horváth Istvánné még hozzátette: parkosították is az épület elejét. Minderre 13 millió forintot kaptak.Hövejen hét önkormányzati tulajdonú utca van, ebből öt burkolata már korábban elkészült, s most a hiányzó kettőben, az Alsómező és Rákóczi utcában is felsorakoztak a munkagépek.– Az útépítésre több mint 7 millió forintot nyertünk, ebből másfél milliót tesz ki az önrész – tette hozzá a polgármester.A községi utakat rendbe tették, de a feladatok száma nem apad.– Nemrég utcatáblákat csináltattunk, és a közterületeinket is folyamatosan rendben tartjuk – emelte ki a falu első embere. Pályázat révén a programkínálat is bővül majd a faluban. Ennek keretében lehetőségük nyílik egy alkalmazott felvételére, aki aktívan közreműködik a program- szervezésben.– Leraktuk a kézimunka-múzeum bővítéseként egy ötször tizenhárom méteres bemutatóterem alapjait. Kinőttük ugyanis a két termünket – beszélt az önerős beruházásról, mely várhatóan ősszel elkészül, s télen már belakhatják. Készítettek egy új honlapot is. A hovejicsipke.com bemutatja a höveji csipkét a régi időktől napjainkig. A Józsa Judit Galériában pedig „Höveji csipkevarázs" címmel nyílt kiállítás a Höveji Csipkevarrók Köre alkotásaiból.– Fontos, hogy az utak, járdák, épületek rendben legyenek, és a terveink is megvannak a jövőre nézve, mint a temetőkerítés, a tűzoltószertár rendbetétele vagy a járdafelújítás. Emellett továbbra is központi helyen áll a höveji csipke népszerűsítése és átörökítése az utókornak – zárta Horváth Istvánné.