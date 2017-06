Bontás és időszakos vízhiány - Csőcsere a Mártírok terén Csornán

Nagyszabású ivóvízvezeték-korszerűsítésbe kezdett a Pannon-Víz zrt. a csornai Mártírok terén.A munkálatok idején nem használható a tér nyugati oldalán lévő parkolók egy része, itt húzódnak ugyanis a cserére váró vezetékek.„A tér megújítását tervezi a csornai önkormányzat. Ennek első lépéseként megvizsgáltuk a tér alatt futó vízi közműveket. Jelenleg még a régi azbesztcement elosztóvezetékeken és az acél bekötővezetékeken jut el az ivóvíz a lakásokba. A hosszú távú, hibamentes üzemeltetéshez azonban szükségessé vált a csőcsere. A rekonstrukció után korszerű műanyag vezetékek kerülnek majd a föld alá" – tudtuk meg a fejlesztés okát Bertha Zoltántól, a Pannon-Víz zrt. csornai üzemmérnöksége vezetőjétől.

Érdeklődésünkre elmondta, most a nyomvonal kitakarását végzik gépi és óvatos kézi földmunkával: „A fogyasztók zavarásának minimalizálása érdekében egyben szeretnénk kicserélni a csöveket" – tette hozzá a vezető. A munka vízelzárással jár, melyről előre értesítik az érintett fogyasztókat: „Az időszakos vízhiány reggel fél nyolctól kora délutánig tart. Ezt követően mindennap visszaadjuk a szolgáltatást. A munkálatok idején ivóvízvételi lehetőséget alakítunk ki a közeli tűzcsapon, az Arany János–Eötvös utcák csomópontjában, valamint lehetőség lesz tartályos gépjárműről is vízhez jutni a helyszínen" – tette hozzá az üzemmérnökség vezetője.Lapunk kérdésére Bertha Zoltán elmondta, a visszatemetést követően először átmeneti burkolat kerül a parkolóra:„A megfelelő tömörödéshez murvával takarjuk be a területet. A legjobb, ha nincs elzárva a felszín, a beszivárgó csapadék tovább tudja iszapolni a területet, a parkoló gépjárművek terhelése pedig segíti a tömörítést."A rekonstrukció várhatóan e hét pénteken fejeződik be.A beruházók arra kérik a közlekedőket, hogy a megváltozott parkolási rendre tekintettel helyezzék el gépjármű-veiket, és a munkaterület mellett fokozott figyelemmel közlekedjenek.

