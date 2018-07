Bogdán Krisztián: "Egyelőre a földön alszom és a fiaim is gyakran odabújnak hozzám"

Bogdán Krisztiánt jól ismerhetik a csornaiak. A Kisalföld is bemutatta a fiatalembert, amikor az ő kezdeményezésére munkahelye, a Vilmos Park Kft. munkatársai „fénytrabantot" állítottak ki karácsony-

kor a városban (A munkások dobták össze a pénzt a díszítésre – Kisalföld, 2017. december 1.).



Krisztián sorsának alakulása figyelemre méltó, küzdelme és céltudatossága talán példaértékű is. Sokszor volt „lent", kilátástalan helyzetben, mára viszont önálló otthont teremtett családja, három gyermeke számára. Az indulás

Bogdán Krisztián farádi származású. Nem volt könnyű a gyerekkora, kortársaihoz képest komoly hátránnyal kezd-

te az életet. A helyes utat sem mindig sikerült megtalálnia, ezt nem is tagadja. Tévedésé-

ért a büntetést megkapta, túl van rajta és próbál csak a jelenre, illetve a jövőre koncentrálni. A Kisalfölddel megosztotta élettörténetét a 37 éves családfő.



– Fiatalkoromban sok mindennel foglalkoztam. Dolgoztam a csornai Mofém-gyárban, temetkezési vállalkozónál, az önkormányzatnál. Közben vasaztam is, azaz rosszvasat gyűjtöttem és leadtam. Fiatalon kerültem össze első élettársammal, megszületett a két fiam. Nehezen éltünk és az ember sok mindenreképes, hogy előteremtse mindazt, amire szükség van. Már bánom persze, de visszafordítani nem tudom a dolgokat – beszélt élete megpróbáltatásairól Bogdán Krisztián.



– Amikor ismét hazatértem, a két fiam már édesanyámnál volt Farádon, az élettársam rám hagyta őket. Onnan kezdve csak az lett a célom, hogy őket felnevelhessem. Csornán albérletet kerestem, egy komfort nélküli, régi házat vettem ki. Ez menekülés lehetett a régi életemtől. Persze, akkoriban nem gondoltam át ilyen mélyen. Most, utólag jövök rá minderre. Az önkormányzatnál kaptam munkát, közfoglalkoztatottként. Volt némi jövedelmem, együtt lehettem a gyerekekkel, akiket közben a bíróság végleg nekem ítélt. A körülményeink azonban siralmasak voltak. Víz és villany, rendes fűtés nélkül éltünk. A fejem fölött lebegett, hogy elviszik tőlem a fiaimat. A csornai önkormányzat segített ki és szociális bérlakást kaptam. Megismerkedtem a mostani párommal, megszületett a kislányunk és kezdett egyenesbe jönni az életünk. Ehhez persze sok minden kellett, például olyan emberek, akikkel összehozott a jó sorsom.



Krisztián arra utalt, hogy új irányítás alá került cége, a városüzemeltető Vilmos Park Kft. Főnökei észrevették erőfeszítését, küzdelmét, mellé álltak és segítik azóta is. Közmunkásból például főállású alkalmazottá „léptették elő". Nagy szerepük van abban is, hogy a fiatalember már a saját házában tervezheti a jövőt. Megváltozott az élet

– A Vilmos Park Kft. működése teljesen átalakult. Mondhatom, hogy minden dolgozónak alapjaiban változott meg az élete onnantól kezdve. Én legalábbis hatalmas köszönettel tartozom főnökeimnek. Lett biztos jövedelmem, munkahelyem, bátrabban tervezhettem a jövőt. Nagy vágyam volt egy saját ház, hogy a bérlakásból eljöhessünk. Egy kicsi kert, ahol a gyerekek játszhatnak, melléképület, ahol elrendezhetem a dolgaimat. Mindez valósággá vált néhány hete. Beköltöztünk új otthonunkba. Igaz, hogy hitelt vettünk fel, de ez már a miénk. Ha egészségem lesz, akkor nem történhet semmi baj velünk.



Krisztián elmondta: ő egyelőre a földön alszik, mert a franciaágyat még nem sikerült beszerezni. Gyakran a fiai is odabújnak mellé, mert nekik meg szokatlan a külön szoba. Megszokták, hogy mind az öten egy helyiségben vannak.



– Belépni a házba, ami a miénk, itt tölteni az első éjszakát, az olyan jó érzés volt! Megnyugodtam egy kicsit. Tudom, hogy sokat kell dolgoznom, de kész vagyok rá. És hogy mi hajtott idáig? A cél, amit mindig kitűztem magam elé. Az nagy lendületet ad. Történt minden, ahogy történt. Sokszor estem el, de fölálltam, amihez szerencsére segítséget is kaptam. Most már itt vagyunk és ez nagyon boldoggá tesz – nézett körül elégedetten új otthonán Bogdán Krisztián.