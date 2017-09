Bocsánatkérést vár a fideszes Gyopáros Alpár a Jobbiktól Kapuváron

A politikus a Jobbik-elnök nyugdíjasokkal kapcsolatos kijelentései miatt várja el, hogy megkövesse az időseket. Gyopáros Alpár mindezekről kedden, Kapuváron tartott sajtótájékoztatóján beszélt.A képviselő úgy fogalmazott: V ona Gábor durván átlépett egy határt, amikor az idősekről tiszteletlenül nyilatkozott és azt mondta, hogy a „magyar nyugdíjasok szájából szennyvíz folyik, szemeikben gyűlölet lobog, vért akarnak ontani és trágárul ordibálnak".– Nemcsak a kormánypárok tiltakoztak, hanem civil és idősügyekkel foglalkozó szervezetek is – emlékeztetett Gyopáros Alpár. – Velük együtt én is azt kérem, hogy Vona Gábor kérjen bocsánatot, ami eddig nem történt meg. A Jobbiknak viszont vannak helyi vezetői is. Önkormányzati képviselői Kapuváron és Csornán, illetve a megyei szervezetük Mosonmagyaróváron élő elnöke, aki országgyűlési képviselő is. Ha már Vona Gábor nem teszi, megtehetnék ők, hogy a Jobbik nevében bocsánatot kérnek.