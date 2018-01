Bezi, Enese, Barbacs, Bősárkány - Durva betörés sorozat a megyében

Január elején Bősárkányban törtek fel három helyen lakatlan házakat és melléképületeket, nemrégiben pedig arról számolnunk be, hogy Barbacson legalább öt helyre hívták ki a rendőröket helyszínelni. Azt is megírtuk, hogy a rendőrség vizsgálja az esetleges összefüggéseket az esetek között. Most újabb ügyekben indulhat a nyomozás, ugyanis múlt csütörtök éjszaka további falvak nyugalmát dúlták fel:Utunkat Enesén kezdtük, ott okoztak kevesebb kárt az elkövetők.

„Községünkben két melléképület feltöréséről tudunk – osztotta meg velünk az információt Mesterházy József, a falu polgármestere. – Fűnyírót, magasnyomású mosót, hómarót vittek el."

Ismeretlen elkövetők házakba, melléképületekbe törtek be csütörtök éjjel Barbacson. Javarészt kerti gépeket, szerszámokat lovasítottak meg.



házról házra jártak a rendőrök Barbacson. Lapunk értesülései szerint legalább öt helyre betörtek a faluban, pontos adattal csak a rendőrségi tájékoztatást követően tudunk szolgálni. A károsultak száma ennél is több lehet, mivel az elkövetők üresen álló ingatlanokba is betértek, így akadhatnak olyanok, akik még fel sem fedezték a betörés nyomait.



Bezin már jobban körülnéztek a tettesek, ott öt helyre látogattak el az éj leple alatt.Információink szerint az óvodába annak konyháján keresztül jutottak be valamikor csütörtök hajnalban, a betörést a reggel érkezők vették észre. Az üvegezett ajtót ütötték be, azon benyúlva elfordították a belül a zárban hagyott kulcsot. A konyhán keresztül át lehetett jutni az óvodába, azt végigkutatták az elkövetők (vagy elkövető), minden bizonnyal pénzt kerestek. Úgy tudjuk, hogy sokat nem találtak, de elvitték azt a 16 ezer forintot, amelyet az óvoda vezetői régi informatikai eszközök, elavult technikai termékek eladásából teremtettek elő, és arra szántak, hogy majd a kicsiknek vesznek rajta játékot.A Szabadság utcában, az óvodával szemben lakó Székely István és a mellette lévő épületben élő fia is nem kívánt látogatókat kapott. „A feleségem reggel vette észre, hogy ledöntötték a hátsó kerítésünket – mondta el a férfi. – A fiam mellettünk lakik, nála a műhelyről vágták le a lakatokat. Eddig úgy tűnik, hogy nem vittek el semmit, szerintünk a kutyák megzavarhatták őket, ezért sietve távoztak." A Székelyék mögött lakó özvegy osztrák asszony, Krisztina már nem volt ilyen szerencsés, a szomszédok információja szerint négy gumiabroncsot lovasítottak meg tőle, felnikkel együtt. Bezin még ugyanazzal a lendülettel betörtek a boltos házába is. A tettesek a sarki épületeket nézték ki maguknak.

Kérdés, hogy a tettesek rendelkeztek-e helyismerettel. Székely István szerint nem, mert akkor nem a kerítést döntik be.A rendőrség illetékese lapunkkal annyit közölt, hogy Bezin egy nevelési intézménybe törtek be, és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétsége miatt nyomoznak.