Bergenyéről Csanakra - Otthont talált az új hazában

Tamási Áron szülőháza köszön vissza Ősz Zoltán grafikáján.

Ősz Zoltán Marosvásárhelyen szerezte a román–magyar szakos diplomáját, majd a tanári pályára lépett. „Mezőbergenyére (Berghia) kerültem, ahol 35 évet tanítottam" – beszélt az erdélyi településről Ősz Zoltán, aki néhány évig igazgatta is ott az általános iskolát. „Nővérem, bátyám is tanárok voltak, ahogy a szülők, nagyszülők is" – mondta, majd hozzátette: Ősz nagyapja ábécéskönyve sok elsős kisdiáknak szolgált kalauzul a betűk világában.A grafikus művészi hajlamai már gyermekként megmutatkoztak. Ehhez párosult természetszeretete, mely képein is rendre megmutatkozik. Bár egy időre lecsendesedett alkotási vágya, egy neves festőművész biztatására újra komolyabban kezdett foglalkozni a rajzolással.

„Kezdetben szénnel dolgoztam, ez az igazi elemem" – fogalmazott. Ősz Zoltán képei zömét a pasztell uralja, de nem vetette el a szenet és a tust sem. Oly kifinomultan használja a színes krétákat, hogy az avatatlan szemek gyakran össze is tévesztik műveit az olajfestményekkel. Két alkalommal indult a bukaresti országos kiállításon, s mindkétszer első díjjal tért haza. Tizenkét éven át szervezett alkotótábort Mezőberkenyén. Ez nemzetközi táborrá nőtte ki magát, ahol angol, francia és magyar művészek is megfordultak. Végül három évvel ezelőtt átadta a stafétát, s a jobb élet reményében Magyarországra, Rábacsanakra költözött fiával, lányával és vejével.„A lányomék döntése volt, hogy a boldogulás reményében Nyugat felé induljanak. Megtetszett ez a vidék, és rátaláltunk Rábacsanakra. Itt az igényeinknek megfelelően mindannyian le tudtunk telepedni. Szép, rendezett falu ez. Az új hazában itthon érzem magam" – mondta. Kiemelte, hogy családtagjai is könnyedén elhelyezkedtek.Ősz Zoltán munkáiból nemrég nyílt kiállítás a csornai Városi Művelődési Központban, mely március 2-ig megtekinthető, emellett alkotótábort tervez Rábacsanakon, és ha úgy adódik, Csornán is: „Igyekszem itt is hasznossá tenni magam. A művész arra hivatott, hogy az emberek lelkét-szívét megtöltse széppel, jóval, s a művészet kínálta lehetőségeket megpróbáljuk gyümölcsöztetni."