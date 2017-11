Beburkolják a tornacsarnokot Veszkényben

Veszkényben egy korábbi pályázat révén napelemek kerültek a tornacsarnokra, az önkormányzat és az óvoda közös épületére. Ennek köszönhetően évente közel 800 ezer forintot spóroltak a villanyszámlán. Nemrégiben pedig 34,5 millió forintot kaptak a tornacsarnok energetikai korszerűsítésére. A pénzből új külső burkolatot, tetőszigetelést és ablakokat kap az ingatlan.



„A tornacsarnok helyet ad rendezvényeknek, a hidegebb időszakban az iskolások testnevelésóráinak, de használják az óvodások, esténként pedig a sportolni vágyók – mondta a polgármester, Németh Árpád. Hozzátette: – A felújítás tavasszal kezdődik és várhatóan jövő év végén fejeződik be.



Az önkormányzat igyekszik jó kapcsolatot ápolni a helyi civil szervezetekkel. A sportegyesületünknek nemrég jutott 5,4 millió forint taós pénz, a szükséges 30 százalékos önrészt az önkormányzat biztosítja. Ebből egy füves pályát tervezünk jövőre világítással és korláttal." Egy hiánypótló intézkedésnek is a végére értek. A 85-ös főút mentén egy szélvihar szó szerint letarolta a buszmegállót. Helyére új várakozóhelyet építettek.



Az utakra és járdákra is futotta idén: „Az adósságkonszolidációs pénzből közel 600 méter járdát építettünk, de saját forrásból is fordítottunk a gyalogutakra" – mondta a polgármester. Kiemelte: jól haladnak az építkezések. Három ütemben jelöltek ki telkeket. Az első kettőben kimért 27 parcellán már nagyjából befejeződtek az építkezések, a legutóbb kialakított 19 telken pedig elkészültek a közművesítéssel. Bár az előkészületeknek csak nemrég értek a végére, néhány házhelyet már ezekből is értékesítettek. A falu ezen részén játszóeszközökre is beruháznak az elkövetkezendő hónapokban.