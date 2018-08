Bálint két évesen táncra perdült a seprűvel Hegykőn - tündéri videó!

Bálint az édesapjával.

Farkas Barbara és férje, Farkas Géza tizenhárom éve táncolnak a vitnyédi Énekes Lenke Egyesületben. Bár jelenleg Hegykőn élnek, rendszeresen hazajárnak Géza szülőfalujába, Vitnyédre.- A testvéreim táncoltak, én pedig tizenhárom évvel ezelőtt, húsz éves koromban a húgom ösztönzésére léptem be az egyesületbe-kezdte Géza, akit egy évre rá felesége is követett a parketten. Gyerekként már ismerték egymást, felnőttként pedig nem csak életüket kötötték össze, a hobbijuk is a mindennapjaik részévé vált.- A szüleim kórusban énekeltek, édesanyám emellett néptáncolt. Az ő életükben is fontos volt a közösséghez való tartozás - mondta Barbara, aki felmenőitől örökölte a mozgás, és zene szeretetét, s úgy tűnik, gyermekeikbe is beleivódott a családi hagyomány.Géza elmondása szerint örömmel végzik e hobbit, Barbara férje mondandóját kiegészítve hozzátette – Amellett, hogy szeretek énekeli, és táncolni, jó a csapathoz tartozni. Célokat tűzünk ki, és egymást segítve haladunk azok megvalósítása felé.- Barbara, bár megfigyelőként, de terhesen sem hagyta ki a próbákat, és fellépéseket. Később pedig a négytagúvá nőtt család együtt indult a táncterembe. - Lili négy éves, Bálint pedig kettő múlt. - mondta az anyuka, aki jelenleg gyes-en van kisfiúkkal.– Ha mindkét gyerek velünk tart, akkor szépen el vannak együtt, lefoglalják egymást. Van, hogy Bálint egyedül jön velünk, ilyenkor türelmesen végigüli a próbát. Nyitott, játékos, és figyelmes gyerekek. Mindkettőjüknek jó érzéke van a tánchoz, és a zenéhez egyaránt. Reméljük, hogy idővel csatlakoznak az együtteshez.Nemrégiben Géza épp az udvart takarította, a gyerekek pedig ott legyeskedtek körülötte. A két éves Bálint, meghallva a zenét egyszer csak seprűt ragadott, és szinte lépésről lépésre eljárta a próbákon látott tánclépéseket, vagyis a Énekes Lenke Egyesület által sok ízben színpadra vitt seprűtáncot. Szülei döbbenten, és egyben büszkén vették mindezt videóra, s a felvétel minden bizonnyal még sokszor előkerül majd a családi összejöveteleken.