Balesetveszélyes üvegek a parkokban Kapuváron

Kitüntették a kiváló pedagógust

A testületi ülés előtt 36 éves pedagógusi munkájának elismeréseként kiváló oktató-nevelő munkáért Scherer Gyula-kitüntetést adtak át Bódainé Erdélyi Erikának.

Tavalyi munkájáról számolt be szerdán a városi képviselő-testület előtt a város cége, a Kapukom Kft. A cég vezetője, Németh D. László elmondta, két legfőbb tevékenységük a város zöldterületeinek karbantartása és a parkolási szolgáltatás.„A parkolódíjak jó ideje változatlanok a városban. Nem bővítettük a várakozóhelyek számát. A Spar-parkoló előtti bővítés az üzletlánc kérésére történt" – idézte fel Németh D. László. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Fő téri boltot eddig is fizetős parkolóhelyek szegélyezték, a Batthyány utcainál viszont ingyenes volt a parkolás. A vásárlókat kiszolgáló 72 férőhelyes parkolót a vevőkön kívül mások is használták. Akár egész nap is. Előfordult, hogy a vevőknek így nem jutott hely.Bevételeikről a Kapukom vezetője elmondta: „Az elmúlt két évben az önkormányzat támogatásával több parkolóautomatánkat újra cseréltük. A megbízhatóbb működés miatt az üzleti tervben tervezett növekményt is túlléptük, a parkolásból származó 26,5 milliós bevétellel zártuk az évet."A Kapukom 95 milliós költségvetéséből 52 millió forintot tesz ki a bérköltség. „Dolgozóink zöme, tízen, a zöldterületeket gondozzák. Kezdetben alig volt erre eszközünk, a mostani eszközparkunk viszont alkalmas arra, hogy megfelelően elássuk vele a feladatot. Ehhez szükséges a polgármesteri keret is."A kaszálások során egyre többször szembesülnek azzal, hogy a város zöldterületein üveghulladékot találnak, ami balesetveszélyes. „Csak a múlt héten több száz kis »rakétás« üveget szedtek össze. Ezeknek a kihelyezett szemetesekben jobb helyük lenne" – mondta. Németh D. László kiemelte végül, hogy a Kapukom Kft.-nek jelentős kintlévősége, tagi kölcsöne, hitele nincs: „Megbízható, hatékony céggé sikerült válnunk" – mondta.Németh Károly képviselő arra kérdezett rá, hogy a balatonakali táborban milyen nyaralási lehetőségeik vannak a kapuvári családoknak. Németh D. László válaszában elmondta: „Három 6–8 személyes, komfortos faházat tudunk a kapuvári családok rendelkezésére bocsátani. A szezon június elejétől augusztus 20-ig tart, a foglalások 80–90 százalékig beteltek. Kedvező áron tudjuk a szálláslehetőséget biztosítani, ami népszerű a kapuváriak körében. Elkészült az infrastrukturális fejlesztés. Kicseréltük a víz- és szennyvízcsöveket, ami alapja lehet a további újításnak. Az önkormányzat és a Kapukom Kft. is figyeli a pályázati lehetőségeket. A célunk a faházak további komfortosítása."