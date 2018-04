Papp József és felesége segítségre szorulnak, de közben igyekeznek maguk is segíteni a bajba kerülteket.

Az anyag is segítség



Ha valaki a közelmúltban felújította a fürdőszobáját és nem dobta ki a régi zuhanykabint, vagy csempe maradt meg esetleg, Pappék örömmel átvennék. Minden jól jönne nekik, amit a fürdő felújításánál hasznosítani tudnak.

Bajban vannak, nehezen élnek, mégis fontosnak tartják, hogy másokon segítsenek. Papp Józsefné súlyos műtét előtt áll, a házuk felújításra szorul. A Jóakarat hídja elért hozzájuk Rábacsécsénybe és az olvasóink segítségével egy kicsit könnyebb lett a helyzetük. Nemrég még azon kellett gondolkodniuk, hogy élelmet vásárolnak maguknak vagy tüzelőt a kályhába.A feleség, Papp Józsefné beteg és rokkant, férje ápolja. Havonta 96 ezer forint a bevételük, aminek jó részét elviszik a gyógyszerek. Nem voltak mindig ilyen rossz helyzetben, de a devizahitelük elbánt velük. Nagyszentjánosi otthonukat el kellett adniuk, a vételár megmaradó részéből vásároltak új házat Rábacsécsényben. Illetve dehogy újat...– Minden felesleges pénzünket a házba öljük, de ez egy pénznyelő épület – panaszolta Papp Józsefné. – A fürdőig még nem jutottunk el, pedig sürgősen fel kellene újítanunk, mert egy kicsi kád van benne. Nem tudjuk használni. A ház rossz állapotban van, megrepedtek a falak, potyog a cserép, leszakadt a redőny. A fagy csak tovább rontott a helyzeten. Gyakran előfordult ugyanis, hogy nem tudtunk fűteni. Sajnos közüzemi elmaradásunk is van.A felsoroltaknál is nagyobb baj azonban, hogy az asszony egészsége is tönkrement. Nehezen mozog, május elején pedig műtétre készül. Egy daganatot távolítanak el a szervezetéből. Csak magukra számíthatnak, lányuk ugyanis családjával albérletben él, nem tud segíteni. Fiuk pedig ugyancsak súlyos betegséggel küzd. Nem könnyű a teher tehát, amit hordoznak, de a maguké mellett másokét is a vállukra veszik. A ház egyik szobája csomagokkal van tele, amit rászorulóknak osztanak szét.– Amikor beteg lettem, beléptem egy segítő csoportba, hogy elfoglaljam magam és eltereljem a figyelmemet. Gyűjtöttünk mindent, ami másoknak még jól jött és azóta is igyekszünk segíteni. Egyfajta raktár lett a házunk, elosztó. Ruhák, cipők, játékok, műszaki cikkek, szóval minden, ami még olyan állapotban van, hogy mások, a szegényebb sorsúak felhasználhassák. Keresnek bennünket sokan, sok a jó ember. Olyanok is jönnek, akik kérnek, mert a rászoruló is sok – tette hozzá Papp Józsefné.A Kisalföld olvasóinak adományát Pappék elsősorban az asszony gyógykezelésére költik. Ami marad, az megy a „fürdőszobába". Kádra, csempére, szerelvényekre.„Nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatott minket."