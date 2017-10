Babótról érkezhetett az illegális hulladék Dénesfára?

Egy halom szemétre bukkant faluja határában a dénesfai polgármester. „Szemtelen módon – mondja Takács Lajos – az egyik tagút kellős közepén billentették le a platóról. Merthogy a mennyiségéből ítélve teherkocsival vihették a helyszínre." A szemetelők azonban nem voltak elég figyelmesek és egy nyomra vezető iratot hagytak a kupacban.– Dénesfa és Répceszemere között, a műúttól kétszáz méterre hever a szeméthalom – fogalmazott Takács Lajos. – Bútorok, ágyak, fotelek, használati eszközök, konyhai felszerelések, régi újságok. Mindenféle limlom, zsákokban és szabadon. Mintha csak egy házban végeztek volna lomtalanítást. Egy papírt is találtam a hulladék között, a babóti iskolai konyha tavaly decemberi menülapját, rajta egy névvel.



A szemetelők nem voltak elég figyelmesek és egy nyomra vezető iratot hagytak a kupacban.

Takács Lajos dénesfai polgármester lefényképezte a határt csúfító szemetet.

A polgármester a rendőrséget is értesítette és átadta a bizonyítékokat. Arra számít, hogy példás büntetést kapnak az elkövetők. A Kisalföldnek is elárulta a nevet, amelyet az étlapon olvasott. Szerkesztőségünk a faluban érdeklődött és kiderült: az asszony, aki annak idején a konyhától megkapta, meghalt. Házát eladták, vidékiek vették meg.

A rendőrség nyomoz

Érdeklődésünkre a megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya úgy tájékoztatott, hogy a Kapuvári Rendőrkapitányság eljárást indított az ügyben, melynek célja nemcsak annak megállapítása, hogy ki tette le illegálisan a szemetet, hanem hogy cselekményével szabálysértést vagy bűncselekményt követett-e el. A rendőrség ez alapján jár majd el az azonosítás után a szemetelővel szemben.

– Gondolom, nem lesz nehéz megkeresni, hogy ki szennyezte a környezetünket. És ezzel be is telt a pohár. Eddig elnézőek voltunk és próbáltuk büntetés nélkül rendezni a hasonló ügyeket. Többször előfordult ugyanis, hogy kiderült, ki volt az illetékes szemetelő a kidobott iratok alapján. A büntetéstől eltekintettünk és megelégedtünk azzal, ha elszállítják, visszaviszik a lomot. Most viszont már nem. Arra számítunk, hogy az elkövetőt megbírságolják – jegyezte meg Takács Lajos. Hozzátette: a dénesfai önkormányzat évente 300–400 ezer forintot költ lomtalanításra, az illegális szemét elszállítására. A község költségvetésében ez igencsak komoly összegnek számít.A Kisalföld Funtek János szanyi jegyzőt kérdezte, mi a teendő ilyen esetben. Kiderült: a közös hivatal egyik falujában éppen folyamatban van egy, a dénesfaihoz hasonló ügy.– Nem a rendőrség és nem is a jegyző, hanem a járási hivatal illetékes. Nálunk is ők folytatják le az eljárást. Amennyiben bizonyítható, hogy a hulladékot ki hagyta ott, akkor az illető köztisztaság megsértésével kapcsolatos bírságra számíthat. Ez ötezertől százötvenezer forintig terjedhet – tájékoztatott Funtek János.