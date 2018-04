Az uszoda és a sportcsarnok építése továbbra is tervben van Csornán

A csornai sportegyesületben közel négyszázan sportolnak. Fiatalok és idősebbek egyaránt.

Városi fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos döntéseket hozott legutóbbi ülésén Csorna képviselő-testülete. Komoly tétel lesz a keleti iparterület fejlesztése, illetve a délkeleti városrész csapadékrendszerének helyreállítása.Április elsejei hatállyal állapította meg az étkezési díjakat a képviselő-testület. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elmondta: a nappali ellátásban, házi segítségnyújtásban, az étkeztetésnél, az idősek napközi otthonában, valamint a bölcsődénél nem emelnek díjat. Azok maradnak a 2017-es szinten. Egyedül a Margit Kórház által közölt nyersanyagnorma emelkedése miatt indokolt a térítési díj emelése.Az ülésen a Csornai Sportegyesület is beszámolt tevékenységéről. Családi János elnök kiemelte: közel négyszázan sportolnak az egyesületben, akikkel több mint húsz edző foglalkozik. Az elmúlt évben mintegy harmincmillió forintos beruházást hajtott végre az egyesület. A fejlesztések a sportolók, illetve a szurkolók, nézők kényelmét szolgálják.A napirend tárgyalásakor Dani Richárd képviselő a Csornán építendő sportcsarnokra, illetve uszodára kérdezett rá. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin kifejtette: a csornai uszoda létesítéséről kormányhatározat van. Jelenleg a helyszíni mérések, vizsgálatok vannak folyamatban. Két terület került szóba. Az egyik a strand melletti, egykori kertészet, a másik a Vilmos park. A kézilabdacsarnokról elmondta: a kézilabda-szövetség választotta ki annak idején a helyszínt. „A beruházást nem vetettük el, de nyilván mindenhol egyszerre nem tudják megcsinálni.Vannak olyan települések, ahol már befejeződtek a munkálatok és reméljük, hogy minél hamarabb ide is elérnek."A továbbiakban a keleti iparterület fejlesztési programjának projektmenedzserét választotta ki a testület. A legkedvezőbb ajánlatot a Rábaköz-Sokoróalja Fejlesztési Nonprofit kft. adta. A cégnek a csornai önkormányzat is tulajdonosa Téttel és Kapuvárral együtt. A város délkeleti területének csapadékvíz-rendezésével kapcsolatban is döntöttek. A beruházásra 158,4 millió forintot kap a város. A testület tavaly döntött a közbeszerzési eljárásról. Az ajánlatra felkért kivitelezők közül négyen úgy reagáltak, hogy nincs kapacitásuk erre. Emiatt négy újabb céget kerestek meg, akik képesek ajánlatot tenni. Így a testület új eljárás indításáról döntött.