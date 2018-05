Az ország több pontján is nagyon várják már Rábaszentmihály ízeit

A tésztagyár dolgozói, Lőrincziné Kovács Zsuzsanna, Némethné Káldi Erzsébet és Takácsné Knopf Henrietta. Nagy lehetőségnek tartják, hogy helyben kaptak munkát.

Példaértékű gazdaság

A rábaszentmihályi tésztaüzemet Hoffmann Imre közfoglalkoztatási helyettes államtitkár avatta fel. Elmondta: idén átlagosan 150 ezer dolgozót foglalkoztat a közmunkaprogram, 85 százalékuk hátrányos településen él. „Rábaszentmihályon a program elemei egymásra épültek. Azért finanszírozta az állam törekvéseiket, mert a szociális szövetkezetekben látjuk a következő lehetőséget, mely az embereknek munkát és megélhetést biztosít. A közfoglalkoztatás fontos célja a településfejlesztés is. Amiket Rábaszentmihályon létrehoztak, az ennek is megfelel. Egy-egy programnak a mozgatórugója jellemzően a polgármester és ez ebben a faluban is így van. Köszönet érte és elismerés" – emelte ki Hoffmann Imre.

Jövő héten kezdik meg a próbatermelést a rábaszentmihályi gluténmentestészta-üzemben, ahol öten dolgoznak majd. A beruházást kedden adták át ünnepélyesen. Az ott gyártandó termékek után már most nagy az érdeklődés az ország minden részéből.Horváth Gábor polgármester felidézte a rábaszentmihályi közmunkaprogram fontosabb állomásait. 2012-ben hat helybeli lakos foglalkoztatásával elindult a mezőgazdasági termelés. 2013-ban már állattenyésztéssel is foglalkoztak, a létszám pedig egyre emelkedett. Ugyanebben az évben indították el a tésztaüzemet, mely manufaktúraként működik azóta is. 2014-ben már huszonketten dolgoztak a községi gazdaságban, beindították a savanyítóüzemet, újabb fóliasátrakat építettek, Csornán mintaboltot nyitottak és telepítettek két és fél kilométernyi málnát. 2015-ben már huszonöt közfoglalkoztatott volt, elkészült a sertéstelep és boltjuk lett Téten. Megalakították a szociális szövetkezetet. 2016-ban harminckét dolgozóval kezdték az évet és a faluban már saját húsboltban is kínálják termékeiket. Ugyanebben az évben hűtőkonténert vásároltak, ami a tárolásban nagy segítség. Tavaly pályáztak az úgynevezett „magas hozzáadott érték" programra a gluténmentestészta-gyár ötletével. Az országban kevés önkormányzat részesült a kiemelt támogatásban, a rábaszentmihályiak 120 millió forintot kaptak. Az egykori ÁFÉSZ-boltot vásárolták meg és ott alakították ki az üzemet. Vállalták, hogy öt dolgozónak öt éven keresztül munkát adnak, de a polgármester természetesen nem csak öt évre gondol előre.– A tésztagyár öt alkalmazottja elképzeléseink szerint belátható időn belül már piaci bérért dolgozhat, és bízunk abban, hogy az önkormányzati gazdaság egyre több munkatársa kerülhet majd át ebbe a bérkategóriába – fogalmazott Horváth Gábor. A Kisalföld kérdésére elmondta: az üzem portékái iránt nagy az érdeklődés. – Szerte az országból érkeznek megkeresések, fővárosi éttermek, viszonteladók várják, hogy a piacon megjelenjenek a Rábaszentmihály ízei termékcsalád gluténmentes tésztái. A várakozás tehát nagy, és reméljük, hogy nem lesznek gondjaink az értékesítéssel. Tudjuk, hogy minőséget kell produkálnunk, amihez minden feltétel adott.Az üzem dolgozói képzésen vettek részt, melyen elsajátították a gyártósorok, gépek használatát, megismerték a minőségi követelményeket. A próbagyártást tehát jövő héten kezdik el Rábaszentmihályon.