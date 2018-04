Az írógép mögött ünnepeltek Csornán

Mindhárman a Hunyadi diákjai voltak, gépírást is tanultak és mindhárman pedagógusok lettek. Jakab-Horváth Andrea, Gecsényi Zoltán és Szabó Erik.

A Hunyadi János Középiskolában, azaz jogelődjében már az 1970-es években volt gépírásoktatás. Az 1981–82-es tanévtől kezdve a fakultatív tantárgyak megjelenésekor a diákok ötödik tárgyként választhatták és érettségi vizsgát tehettek belőle. Az 1996–97-es tanévtől a gyakorlati érettségi vizsgát felváltották a szakmai képzések. Elsőként a gépíró-szövegszerkesztő szakképzés indult el. Néhány év múlva már versenyeken is részt vettek a hunyadisok.Az iskola egyik gépírástanára, Horváthné Schlakker Gabriella hívta vissza tanítványait tízperces gépelésre, így ünnepelve az intézmény alapításának hetvenedik évfordulóját.– Harminchat esztendeje vagyok a pályán, nagyon sok tanulót, felnőttet tanítottam meg a tízujjas vakírásra – mondta Horváthné Schlakker Gabriella, az intézmény pedagógusa.– Úgy gondoltam, megszólítom jelenlegi és volt tanítványainkat, hogy tízperces másolással tisztelegjenek iskolájuk előtt. A felhívásom várakozáson felül sikerült és százötvennégyen csatlakoztak. A másolószöveget intézményünk hetvenéves történetéből állítottam össze. Fantasztikus érzés volt tanítványaimat – akik közül többen már a kollégáim is – ismét az írógép mögött látni. Harminc évvel ezelőtt végzett diákjaim is eljöttek, akik még az iskola alagsorában kialakított gépíróteremben, mechanikus írógépeken sajátították el a tízujjas vakírást. A százharminchét gépíró összesen 238.289 leütést teljesített.A legmagasabb leütésszámot egy volt közgazdasági szakközépiskolás tanítvány, Tóth Bence produkálta, egészen pontosan 3671-et. Visy László, Rábapordány jelenlegi polgármestere 2700 leütést írt hibátlanul.