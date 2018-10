A pántlikások meglepetésként ünneplős népviseletbe öltöztek dr. Knoll Márton és Visy Petra tiszteletére.

Jubileumi évet ül idén a csornai Pántlika néptáncegyüttes. Harmincöt éve alapította meg a csoportot Lengyel Sándor és felesége. Az elmúlt három és fél évtized munkájára, sikereire a „koronát" egy esküvő tette fel a közelmúltban. Harmincöt esztendő alatt az első pántlikás házasság dr. Knoll Márton és Visy Petra menyegzője. A férj is és a menyasszony is régóta tagja a csornai együttesnek. Azaz a Pántlikának köszönhetik egymást. És persze még sok minden mást is.Mindketten kisgyerekként lettek néptáncosok, de nem egy korcsoportba jártak. A színpadon, közös fellépéseken találkoztak csak, de ekkor még nem figyeltek fel egymásra. Amikor aztán Petra is és Márton is felkerült az ifjúsági csoportba, rövidesen már másként járták a kalotaszegit.– Azon voltam az új koreográfiákban, hogy egymás mellé kerüljünk. Rövidesen a társaink is észrevették ezt a törekvésemet és segítettek is benne. Rövid idő alatt végül egyértelművé vált, hogy mi egy párt alkotunk és nem csak a színpadon. A felnőtt csoportban is együtt léptünk fel – idézte fel a kezdeteket dr. Knoll Márton. Az ifjú férj a győri Petz-kórház orvosa. Felesége pszichológus. Győrben laknak, de életükben mindig nagyon fontos helyen áll a Pántlika.– Nagyon sokat köszönhetünk a néptáncnak, a Pántlikának. Elsősorban természetesen azt, hogy egymásra találtunk. És a barátainkat is, hiszen az elmúlt évtizedekben egy nagyon jó csapat alakult ki az együttesben. Nemcsak a színpadon vagyunk együtt, hanem a civil életben is. A fellépéseken, utazásokon kívül sok program köt össze bennünket. Jó tudni, hogy ilyen emberek állnak mellettünk – fogalmazott dr. Knoll Márton.Az esküvő is természetesen pántlikásan történt a múlt hét végén. Meglepetés volt, hiszen a fiatalok nem tudták, hogy az egész együttes ott lesz.– Meghívtuk az együttest persze, de arra nem számítottunk, hogy a tiszteletünkre kicsik-nagyok felveszik az ünneplős népviseletet. Óriási meglepetés volt, amikor kiléptünk a városházáról, hogy sorfalat állnak nekünk a pántlikások és úgy sétálhatunk át a templomba. Emlékezetessé tették a nagy napunkat – tette hozzá a férj. Mint elmondta, a táncot nem hagyják abba, amíg csak tehetik, hazajárnak Csornára a próbákra és a fellépésekre. Később aztán meglátják majd, hogyan tudják beosztani családi életüket a hobbijukkal.A Kisalföld kérdésére megjegyezte: vannak még pántlikás párok a csapatban, de a házassági szándékukat egyelőre nem jelezték.