Átörökítendő hagyomány Vitnyéden

Ivancsics Józsefné Rozka néni szeretné átörökíteni a vitnyédieknek a csipkeharisnya-készítés lépéseit.

Ivancsics Józsefné útmutatásával a csipkeharisnya-készítés alapjait sajátíthatják el a vitnyédiek. „Vízfolyásos, legyezőmintás, rozmaringos, fenyőágas, tökmagos" – sorolja a fennmaradt mintákat Rozka néni, aki a helyi idősektől, nagymamájától, édesanyjától és a szomszédjától leste el az alapmotívumokat.

„A népviselet legszebb kelléke a csipkeharisnya. Ünnepnapokon hordták a lányok és fiatalasszonyok. A viseleteknél is megvolt a hétköznapi, ünnepi és a fekete, ami a gyász színe. Minden lány maga kötötte a harisnyáját, így mindegyik egyedi volt a maga nemében. Azon voltak, hogy az övék legyen a legszebb. Része volt a stafírungnak is. Mikor a lányok férjhez mentek, a tulipánosládában vitték magukkal harisnyáikat az új házba. Ékes, értékes darabnak számítottak. Édesanyámé rozmaringos volt, büszkén viselte" – tette hozzá a nyugdíjas asszony, aki három télen át készítette a helyi néptáncosok csipkeharisnyáit, szám szerint tizennégyet.„Bonyolult a készítés módja, munkaigényes, és kitartás kell hozzá" – tette hozzá Ivancsics Józsefné, aki maga is táncolt, s a környék hagyományőrzőinek ma is meghatározó alakja. Énekes Lenke is patronálta. Büszkén említi, hogy a győri néptáncosok az ő harisnyáiban táncoltak a Fölszállott a páva tévés produkcióban. Tavaly már indult egy kézművesszakkör a hagyomány fenntartása végett, ekkor Rozka néni két helybelinek adta át tudását, s most újabb tanfolyam indul a már kötni tudó vitnyédi asszonyok és lányok körében.„Olyan szépen mutatnak ebben a harisnyában a néptáncos lányok" – mondta, s bízik benne, hogy minél többen elsajátítják majd e régi hagyományt.