Átépítik a 85-ös régi burkolatát is a Rábaközben

Sebességkorlátozások és félpályás forgalomkorlátozások várhatóak a 85. számú főút mellett végzett munkák során.

Mint arról korábban beszámoltunk, várhatóan 2022 elején adják át az M85-ös Csorna–Sopron–országhatár közötti szakaszát. Csorna elkerülő útja két ütemben épül meg. A 12,5 kilométeres, kétszer kétsávos első szakaszát 2015 szeptemberében adták át. A szakasz megépítésével lehetővé vált a város észak–déli irányú elkerülése. Csorna központjában korábban naponta több mint 19 ezer jármű haladt át, a forgalom negyedét a tehergépkocsik tették ki. A második ütem elkészülte Csorna kelet–nyugati irányú elkerülését fogja biztosítani, így a város teljes mértékben mentesül az átmenő forgalomtól.

Az elkerülő út 4,45 kilométer hosszú, kétszer kétsávos második szakasza az M85-ös gyorsforgalmi út Csorna déli szétválási csomópontjától indul, majd külön szinten keresztezi a 86-os számú főutat és a Szombathely–Hegyeshalom vasútvonalat. A Jobaházát és Farádot összekötő közúton külön szintű csomópontot alakítanak ki. A szakasz az új nyomvonalon kiépülő, 1,6 kilométeres, kétszer egysávos úton keresztül köt vissza majd a 85-ös számú főútra. A beruházás során 1,2 kilométeres kerékpárút is épül Farád és Jobaháza között.A jelenleg zajló munkálatokkal kapcsolatban megkerestük a NIF Zrt.-t. Ők úgy tájékoztattak: az M85 főpályáján jelenleg vízépítési munkák zajlanak, ennek befejezése után folytatódik a töltésépítés. Közben megkezdődik a rézsűs felületek humuszolása is. A 85-ös főút térségében megkezdték egy körforgalom kiépítését is, s a töltésépítések is zajlanak.A 85-ös mostani burkolatának átépítése várhatóan 2017. április második felében kezdődik el, és 2017. július végéig fejeződik be. Az itteni munkálatok során sebességkorlátozások várhatóak. A régi burkolatának elbontása és az új pályaszerkezetet megépítése idejére pedig félpályás forgalomkorlátozások lesznek a munkaterületen.Szücs Mihály a betonbedolgozó géppel kezd munkába.