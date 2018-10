Átadták az Érdemes Sportoló díjakat Kapuváron

2018-ban Érdemes Sportoló díjat kapott

Jerkó Dominik

Kurcsics Erika

Németh Loretta

Csonka Lili (balra)

- 5 éves kora óta foglalkozik a Karate Kyokushin ágával, 8 éves kora óta versenyez.Többszörös Magyar Bajnok, Diákolimpián Győztes, Szlovák Bajnok. Számtalan térségbeli, megyei, országos és nemzetközi bajnokság győzteseKapuvár városban és a térségben tartott rendezvényeken több alkalommal részt vett karate bemutatókon népszerűsítve a sportot és szórakoztatva a rendezvényekre kilátogató érdeklődőket, több tucat verseny dobogós helyezettje, különdíjazottja.Az Országos Listán gyűjtött pontszámaival saját súly- és korcsoportjában több tanévben is első helyezettként végzett.- 4 éves kora óta versenyszerűen sakkozik, az elmúlt 14 évben számtalan versenyen képviselte Kapuvár városát, a Kapuvár Térségi Általános Iskolát, a Felsőbüki Nagy Pál Gimnáziumot és a Kapuvári Sakk Sportegyesületet. Jelenleg a magyar sakk csapatbajnoki rendszer NB/B-s bajnokságban szereplő Alsószölnök-Szentgotthárd Sport és Turisztikai Egyesület igazolt játékosa, a megyei I. osztályú csapatbajnokságban szereplő Lövői Sportegyesület vendégjátékosa. A Nemzetközi Sakkszövetség által nyilvántartott élőpontrendszer alapján jelenleg az ország 5. legjobb női ifjúsági sakkozója.-Az általános iskolai tanulmányai befejeztével került Győrbe a Fehér Miklós Labdarúgó akadémiára, ahol a Kapuváron megkezdett sportpályafutása kiteljesedett.A győri ETO FC labdarúgójaként került be a korosztályos válogatottba, lett előbb NB II-es, majd élvonalbeli labdarúgó. Csatárként „védjegye" lett a gólszerzés - két szezonban is elnyerte az NB II gólkirályi címet.Tehetségének és szorgalmának köszönhetően 2016-ban bekerült a női A-válogatottba, a következő évben pedig megkezdhette profi, külföldi karrierjét Cipruson, a limasszoli Apollon Ladies jétékosaként. 2017. őszén az UEFA Női Bajnokok Ligája főtábláján is szerepelt.- A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium X. évfolyam tanulója, az elmúlt két félévben kitűnő tanulmányi eredménye volt, emellett 2018. májusában angol középfokú szóbeli nyelvvizsgát tett. A Kapuvári Castrum Sport Klubnak is aktív tagja. Az elmúlt tanulmányi évben elért kiváló sporteredményei: országos Diákolimpia IV. hely, Tata országos verseny I. hely, Szlovák Kupa II. hely, emellett meghívásos versenyeken is kiválóan szerepelt.