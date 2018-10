Állatkínzásnak tűnt, de kiderült, hogy baleset volt Csornán - fotók

Az úgynevezett győri hídhoz még viszonylag nagy sebességgel érkeznek a szerelvények Győr felől. A két kutya esélytelen volt.

A kutyák egymás közelében pusztultak el, valószínűleg próbáltak menekülni a mozdony elől.

A vélhetően staffordshire terrier keverékek a vasúti síneken pusztultak el. A Facebookon eredetileg azt lehetett olvasni, hogy az ebeket kikötötték a vonat elé, azaz szándékos állatkínzás történt. A Kisalföld utánajárt és kiderült: véletlen baleset volt.Egy csornai fiatalember töltötte fel a fotót az elpusztult kutyákról. Édesapjától megtudtuk, fia és barátja kerékpározás közben találtak rá az élettelen állatokra az úgynevezett győri hídnál, a Keszeg-ér partján. Azt hitték, kikötötték a jószágokat.A Kisalföld is megnézte a helyszínt hétfőn délelőtt. Ott voltak még az elgázolt állatok. A csornai önkormányzat mezőőreivel és a „Szurkolók az állatkínzás ellen" csoport önkéntesével, Rácz Andrással találkoztunk, akik megvizsgálták közelről is a kutyákat és mindannyian megerősítették: nincs nyoma szándékosságnak. A kutyák egymástól tíz méter távolságra feküdtek a sínek között, kötél vagy drót nem volt a közelükben.Az is kiderült rövidesen, hogy az ebek Rábapordányból szöktek el a napokban. A mezőőrök értesítették is a tulajdonost, hogy a tetemek elszállításáról gondoskodjon. Úgy tudjuk, állatorvos is megvizsgálta a tetemeket és ő is hasonló álláspontra helyezkedett.