Alig futja a megélhetésre a rábatamási nyugdíjasnak

​ Márczis Sándorné

Alig több mint 70 ezer forint a nyugdíja, ebből 41 ezer forint a banké, a maradék meg elmegy a rezsire, gyógyszerekre és az albérletre, merthogy a házát elvitte a bank. "Sokáig inkább nagy kerülőt tettem a biciklivel, ha a faluban akadt dolgom, csak ne kelljen elhaladnom a ház mellett. Szívszorító érzés" – beszélt volt ingatlanáról a nyugdíjas.

Három gyermeke van. Lányával és az ő családjával élt együtt a rábatamási házban. Lánygyermekét szerette volna kihúzni az adósságcsapdából, végül ő is belekerült. Hitelt vett fel, de a törlesztéssel már magára maradt és a ház is odalett. Ma már csak az öccsére és sógornőjére támaszkodhat, akik segítik őt. Kell is a támasz, hisz sokszor kilátástalannak látja jövőjét a cukorbeteg asszony. Egy év van még hátra a teherből, s akkor talán fellélegezhet."Amikor megkapom végre a teljes nyugdíjam, az első utam a templomba vezet, pénzt dobok a Szűzanya perselyébe, megköszönve, hogy túl vagyok ezen az egészen. Hálás vagyok az adományért az olvasóknak, remélem, viszonzásra talál majd a jóságuk" – vette át meghatottan a pénzt Márczis Sándorné, aki a támogatást tüzelőre és megélhetésre költi.