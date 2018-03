Alapítvány a betegekért Kapuváron

„Küldetésünknek tekintjük a magas szintű orvosi ellátást, a személyre szabott ápolást a Kapuvár és vonzáskörzetéhez tartozó idős, krónikus betegek számára" – áll „A remény hal meg utoljára" Alapítvány céljai között. Dr. Juronics Katalin osztályvezető főorvos, aki egyben az alapítvány kuratóriumának elnöke, elmondta: eszközbeszerzéseikkel szeretnék javítani a krónikus belgyógyászati osztályon ellátottak komfort- és közérzetét.

„A működéshez előírt felszereléseink adottak, olyan eszközöket szeretnénk beszerezni, amelyek kényelmesebbé teszik betegeink kórházi napjait. Így olyan diagnosztikai eszközöket, amelyek ugyan nem előírtak, de az ellátottak számára mégis előnyösek, például a 24 órás EKG-monitorozáshoz vagy a vérnyomásméréshez szükségeseket."

A kapuvári krónikus osztályon kezelt Farkas Jánosra az alapítvány által beszerzett 24 órás vérnyomásmérőt helyezi fel dr. Juronics Katalin.

Listájukon szerepel még vénaszkenner, szobai légtisztítók, mikrohullámú sütő, további hűtők beszerzése is. Idővel szeretnék lecserélni a szobákban lévő televíziókat, s ültetőfoteleket is terveznek. Ezenfelül szeretnék a nővérek továbbképzését is támogatni.A friss alapítvány kuratóriuma háromtagú. Dr. Juronics Katalin elnök mellett az osztályvezető főnővér látja el a titkári teendőket, a gazdasági ügyintéző pedig a pénzmozgásokat kezeli. Jelenleg magánalapítványként működnek, de idővel a közhasznúvá minősítés a céljuk.Mint megtudtuk, az osztály 95 százalékos kihasználtsággal működik. „Az életveszélyes állapotokat nem, de a közepes aktivitású, heveny betegségeket helyben kezeljük. Mérlegelnünk kell, mi az, amit elvállalunk a beteg életének kockáztatása és biztonságának veszélyeztetése nélkül" – beszélt hivatásukról az osztályvezető főorvos.