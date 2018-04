A tartozás vitte volna fejük fölül a tetőt

Károlyi Istvánné és férje hálásak a Jóakarat hídján keresztül kapott támogatásért.

Károlyi Istvánné jelenleg egy egyszobás önkormányzati bérlakásban él férjével és három gyerekükkel. A legnagyobb tizenöt, a középső tizenegy, míg a legkisebb tízéves. Bár kedvező áron bérlik a lakhelyet, most mégis veszélybe került az ott maradásuk. Közel háromszázezer forint tartozást halmoztak fel, s más kiutat nem látva fordultak az alapítványhoz segítségért.„A lakbértartozást szeretnénk rendezni a Jóakarat forintjaiból" – kezdte Károlyi Istvánné, aki meghatottan és hálásan fogadta a támogatás hírét. Legfőképp az elmaradásra s a gyerekekre fordítják a kapott pénzt.Helyzetüket tovább nehezíti, hogy egyikük sem dolgozik. Károlyi Istvánné kiskorában egy lakástűzben elvesztette a jobb lábfejét, s azóta művégtaggal közlekedik: „Sokáig kezeltek, végül nem tudták a lábam megmenteni. Gyermekkorom óta művégtaggal élek." Elmondása szerint a rövidebb távolságok megtétele is megterhelő számára:„Nehézkesen mozgok. Ha csak a városba megyek is, többször meg kell állnom pihenni" – mondja az asszony. István túl van több operáción, többek között gerincműtéten, ami akadályt gördít az elhelyezkedése elé. Bevételük minimális: „A rokkantnyugdíjból, családi pótlékból tartjuk fenn magunkat és látjuk el a gyerekeket" – mondta Károlyi Istvánné, akinek elsősorban az a fontos, hogy egyben maradjon a család. Férjével, Istvánnal tizenhét éve alkotnak egy párt. Mindketten egybehangzóan állítják, hogy a nehéz helyzetben is bizton támaszkodhatnak a családsegítőre.„Mindig lehet rá számítani" – mondta elismerően az asszony, akinek az adomány beosztásában és felhasználásában is a családsegítő munkatársa lesz segítségére.