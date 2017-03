A születésnapján hunyt el Dör díszpolgára

Szalay Béla

Szalay Béla döri pedagógus, helytörténeti kutató számos kiadványban, tanulmányban, újságcikkben, a döriek és a történésztársak emlékezetében él tovább. Béla bácsi 86 évesen hunyt el, halálával nagy veszteség érte a Rábaközt. Alapító tagja volt a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának. A csoport vezetője, Szalay Balázs emlékezett meg a Kisalföld kérésére a tisztelt és szeretett kollégáról.– Béla bácsi az egykor Sopron, ma Vas megyéhez tartozó Simaságon született 1931. február 24-én. Éppen a születésnapján hunyt el – kezdte Szalay Balázs. – A polgári iskola után a soproni Középfokú Tanítóképző Intézetben, majd a pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett matematika–fizika szakos tanári diplomát. Pályáját Rábcakapin kezdte, majd 1953-tól a döri, 1978-tól pedig 1992-es nyugdíjazásáig a rábapordányi általános iskolát irányította. Ötvenkét éven keresztül tanított. Számos olyan család van, ahol három generációt is oktatott a számtan alapjaira.Szalay Béla határtalan munkabírását, emberségét és segítőkészségét elismerték a falubeliek. Vallotta, hogy önmagában a pedagógusnak sincs rangja, azt munkával, hozzáértéssel és a falu gondjainak vállalásával kell kiérdemelni. Béla bácsi kivívta ezt a rangot. Színjátszó csoportot szervezett, vezette a művelődési otthont. Az ismeretterjesztő előadások mellett másfél évtizeden keresztül szervezte a szülők akadémiáját. Kiemelkedő szakmai munkájáért számos elismerésben részesült, de a legbüszkébb arra volt, hogy a község érdekében végzett munkájáért 2004-ben Dör első díszpolgárává választották.

– Béla bácsi életét a gyerekek oktatása, nevelése mellett a helytörténeti kutatásoknak szentelte. Elsőként a döri iskolatörténetet örökítette meg, majd gazdagította és gondozta a helytörténeti kiállítást. Összeállította a község történetét, feldolgozta a döriek első és második világháborús helytállását is. Utolsó munkájában a Lamperth család első világháborús emlékeit adta közre. Könyvei megírására több mint tízezer munkaórát fordított, de fizetséget nem fogadott el érte. Úgy érezte, ezzel tartozik annak a községnek, mely befogadta és támogatta a település múltjának feldolgozásában. 2011-ben alapító tagja volt a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának. A 2014 őszén általa szervezett döri rendezvény emlékezetes marad – fogalmazott Szalay Balázs.Szalay Béla elfoglaltságai mellett szívesen szakított időt a gazdálkodásra, a kertészkedésre, olvasásra, az énekkarra, a vadászatra és kedvenc hobbijára, a sakkozásra is. Egész életében fontos szerepet játszott a sport. Kiváló futó, asztaliteniszező, labdarúgó és kosárlabdázó volt. A rábcakapi lány röplabdásokat például az országos döntőig vezette. A döri futballistákat játékosként és edzőként is segítette.– Megszívlelendőek az Otthonunk, Dör című könyvének utószavában írt gondolatai: „Jövőnk múltunkban gyökerezik. Gazdag szellemi-erkölcsi örökségünk, a tisztességre, helytállásra törekvő életek példája, a másság megbecsülése, a menekülők, a jövevények befogadása, a történelem sok évszázadnyi viharának túlélése, a lakosság önzetlen tettrekész- sége joggal ad okot a közösségi büszkeségre, s ad erőt, reményt."