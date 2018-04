A szomszédra is odafigyel a vasúttársaság Csornán

Csizmazia Sándort nem zavarja, ha parkoló lesz a szomszédban, de a tájékoztatást hiányolta.

„Parkolót csinál a vasút a házam mellett. Hiába érdeklődöm, nem kapok rendes választ senkitől. Egy rozzant kerítés választ el a területtől. Nem örülök neki, hogy nem adnak tájékoztatást" – kereste meg a Kisalföldet a csornai Csizmazia Sándor, aki az Aradi utcában, közvetlenül a vasútállomással szemben lakik. Tegnap is buszok és autók parkoltak a szomszédjában. Ideiglenes ez az állapot – tudtuk meg a GYSEV Zrt.-től.– A szomszédos ingatlan a vasúttársaság tulajdona, eddig konyhakertként használták – mondta Csizmazia Sándor. – A közelmúltban azonban murvával töltötték fel, az utcafronti kerítést elbontották. Kiderült, hogy parkolót alakítanak ki rajta. Engem mint szomszédot nem keresett meg senki. Sok hozzáfűznivalóm nem lett volna amúgy, csak annyi, hogy a kerítést csinálják meg, hogy ne legyen nyitott könyv az életem. Illetve a vízelvezetést is tegyék rendbe, mert most a házam elé folyik az összes csapadék.Csizmazia Sándor felvetésével a GYSEV Zrt. sajtószóvivőjét kerestük meg. Rázó László úgy tájékoztatott, hogy a társaság saját munkatársai részére üzemi parkoló kialakítását kezdte meg. Csaknem negyven férőhelyes lesz és az a céljuk, hogy tehermentesítsék az állomásépület előtti várakozóhelyeket.– A területet az elmúlt napokban ideiglenesen alakították át annak érdekében, hogy ezen a héten a Csorna és Sopron között közlekedő vonatpótló autóbuszok parkolása biztosított legyen – közölte Rázó László. Hozzátette: a területet ezután ismét lezárják és megkezdődik a végleges tervezés és kialakítás. Csizmazia Sándor felől is megépítik a kerítést és a szükséges vízelvezető árkokat is kialakítják a szakemberek. A munkálatok összességében mintegy három hónapot vesznek igénybe.– Megértettem és megnyugodtam – reagált a hírre Csizmazia Sándor.– Várom, hogy az ígéret valóra váljon. Jó lett volna, ha ezeket az információkat még a tereprendezés előtt megkapom, mert akkor néhány ideges órát megspórolhattak volna nekem.