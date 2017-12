A szeméttelepről mentette meg egy osztrák gyár terrakotta díszeit

Rugli Dezső számára mindig öröm, ha ritka darabokkal gyarapodik gyűjteménye. Büszkén mutatja az osztrák terrakotta oszlopdíszeket is. Forrás: pittel.at Viktor Brausewetter osztrák gyáros

„Kincsekkel" bővült a szanyi Rugli tégla- és cserépmúzeum. A tulajdonos-gyűjtő Rugli Dezső osztrák terrakotta oszlopdíszekkel gyarapította gyűjteményét.Érdekességét a „leletnek" az adja, csupán egyetlen gyárban, Viktor Brausewetter üzemében készítették ezt a fajta építészeti elemet. Rugli Dezsőhöz rögtön négy darab került.– Viktor Brausewetter manufaktúrája a mi Zsolnay-gyárunknak volt konkurenciája annak idején – mondta bevezetőül Rugli Dezső.– A négy oszlopdísz jellemzője, hogy a tizenkilencedik század végén készültek. A mázatlan építészeti kerámiák iszapolt agyagból készültek, alacsony tűzön, 980–1000 fokon égették őket. Az osztrák kerámiaüzem híres volt egyébként a máz nélküli épületkerámiákról a Monarchiában. Főleg historizáló stílusban gyártottak. Paloták, kastélyok, kúriák díszei voltak ezek. Én viszont egy ólban bukkantam rájuk, ahol évtizedekig porosodtak.– Egy munkatárs annak idején a szeméttelepről mentette meg, de mivel nem tudták, hogy mik ezek, nem is nagyon törődtek velük. Egyből gondoltam, hogy nem akármiről van szó. Megpucolgattam, letakarítottam a díszeket, mígnem az aljukon láthatóvá vált a gyáros neve és címere.

Viktor Brausewetter



1845-ben született Gorginnenben, Kelet-Poroszországban és 1926-ban halt meg Bécsben. A hannoveri Műszaki Egyetemen tanult, majd az Állami Vasúttársaságnál dolgozott építési igazgatóként. Adolph Freiherr von Pittellel 1870-ben alapította meg Pozsonyban a Pittel und Brausewetter céget. 1878-tól Bécsben, később Szófiában, Bielskóban, Prágában és Budapesten tevékenykedtek.

– Utánajártam és a műemlékekkel foglalkozó szakemberek segítségét kértem. Rövidesen meg is érkezett a válasz és kiderült, hogy gyűjteményem újabb ritkaságokkal gyarapodott. Elhelyeztem őket a nekik megillető helyen, a megfelelő tárlóban. Nagyon örülök neki, hiszen egy gyűjtőnek ennyi év után is óriási dolog, hogy ilyen értékes darabok kerülnek elő.Rugli Dezső a Kisalföld kérdésére elmondta: a múzeuma továbbra is várja látogatóit. Bemutatója népszerű, a hétvégén például Veszprémből érkeztek látogatói, akik kíváncsiak voltak a téglákra és cserepekre. Szaktanácsért is sokan fordulnak hozzá.– Ha valaki talál egy régi, címeres vagy betűjeles téglát, elhozza hozzám, hogy fejtsem meg a titkát. Ipartörténeti tanulmányaim alapján próbálok segíteni, hogy melyik családnak vagy uradalmi téglaégetőnek lehet a terméke az adott darab. 1853-tól, amikor a magánégetők szabad kezet kaptak, az építkezők maguk fogadtak mestert és saját téglát vettettek. Természetesen a család nevének betűit égették bele – jegyezte meg Rugli Dezső.