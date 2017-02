A rábapordányiak már nem dőlnek be a csalóknak

Szürné Anett szerint legfőképp az egyedülálló idősek válhatnak a csalók céltáblájává.

Peresztegen a népszerű műsorvezető, Borbás Marcsi nevében hoztak ajándékot a „szerencsés" nyertesnek. Az utcán nem akarták átadni a nyereményt, mindenképp be szerettek volna jutni a kiszemelt lakásába. Ő gyanút fogott és visszautasította a küldeményt. A peresztegi történethez hasonló módon kerestek fel egy rábapordányi nyugdíjas hölgyet a napokban. (Egy gasztroműsor kapcsán szerették volna átadni a kisorsolt nyereménycsomagot.) Az idős asszony kapcsolt, s nem kért a hívatlan vendég ajándékából. Nem kizárt, hogy a peresztegi és a rábapordányi esetben ugyanaz az elkövető.„Még élénken él a helyiekben a tavalyi »unokázós« csalás, aminek egy rábapordányi nyugdíjas esett áldozatul. Egy ismeretlen férfi a jóhiszemű asszonyt rávette, hogy pénzadománnyal segítsen bajba jutott unokáján" – emlékszik vissza a polgármester, Visy László. Az idős nő beballagott a takarékba, majd átadott a férfinak 200 ezer forintot. A pénz végül nem az unoka megsegítésére, hanem a csaló zsebébe vándorolt.

Az ehhez hasonló esetek elkerülésére a polgármester óvatosságra hívja fel a figyelmet. „Ha gyanúsan viselkedő személyekkel találkoznak, próbálják megjegyezni annak személyleírását, autójának típusát, esetleg a rendszámát" – tanácsolja Visy László, aki kitért a megelőzésre is „Összeállt a helyi önkéntes polgárőrség, már csak az igazolványokra várunk. Célunk többek között a hasonló bűncselekmények megelőzése, a polgárok vagyonának védelme, a biztonság érzetének növelése lesz. Eddig huszonöten jelentkeztek önkéntesnek, de a létszám folyamatosan bővülhet."Szalai Erzsébet egyedül élő édesanyjára gondol elsőként, mikor hall az idős emberekre pályázó gazemberekről: „Rábapordányban még jellemző, hogy összetartanak a falu lakói, s az utcabeliek rá-ránéznek az egyedülálló idősekre."Szürné Anett szerint leg- főképp a védtelen, egyedülálló idősek válhatnak a szélhámo- sok céltáblájává. „A megfelelő tájékoztatás és a megelőzés is fontos" – tette hozzá Anett, aki ezért is csatlakozott a helyi polgárőrséghez. „Odafigyelünk egymásra, de talán már az idősek is óvatosabbak, s nem dőlnek be a csalóknak."