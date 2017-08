A Rábaköz egyedülálló vadasparkja Kisfaludon - fotók

Alig három évvel ezelőtt, baráti összejövetelen született meg a gondolat a kisfaludi Böröczky Roland és Papp Zoltán fejében a falu szélén lévő fás, elhanyagolt terült hasznosításáról. Terveikhez az önkormányzat is hozzájárulását adta. Kezdetben csak dámszarvasok hobbitartásában gondolkodtak, aztán ahogy telt az idő, úgy az ötletek is sokasodtak. Mára ott tartanak, hogy szabadidőparkot hoztak létre a község határában, ritkán látott állat-, madár- és növényfajokkal.

A park az összefogás eredménye, igazi közösségi élet alakult ki a faluban.

Papp Zoltán a kezdetekről mesélt lapunknak: „Szerettünk volna a Rábaközben családi-szabadidő parkot építeni. A tartalék pénzeinket mozgósítva megvásároltuk a Kis-Rába túloldalán lévő területet, Roland pedig az udvara egy részét biztosította. Domesztikált állatfajokat bemutató parkként funkcionál. A célunk nemcsak a szabadidő hasznos eltöltése, hanem oktatás, nevelés, alap zoológiai ismeretek átadása a gyerekeknek. Az őshonos fafajok mellett egzótákat is ültettünk, elmozdulva a botanikus kert irányába" – mondta a kertésztechnikus.

Böröczky Roland édesapjától örökölte állatszeretetét. A fejlesztéseik javarészt önerősek, de kaptak támogatást a helyi, valamint a beledi önkormányzattól, vállalkozó barátoktól. A cél „a környékbeli, a hátrányos helyzetű családok és gyerekek szabadidejének hasznos eltöltése" – beszélt a nem profitorientált, inkább elhivatottságot tükröző munkájukról. – Idővel önfenntartóak szeretnének lenni. A park az összefogás eredménye, igazi közösségi élet alakult ki a faluban. Ha építésről, segítségről van szó, akkor egyből lehet mozgósítani a családtagokat, barátokat, de a helyi civil szervezetek is együttműködők.

Kiemelte még Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő és Füzi József vállalkozó segítségét, majd Roland távoli célként egy komplexum kialakításáról beszélt, ahol egy-egy hosszú hétvégét is el tudnak tölteni a családok. A két ötletgazda fáradhatatlanul fejleszti a területet, ottjártunkkor épp játszótér építésébe fogtak az egyesület tagjai, de tervben van egy történelmi kalandpark kialakítása is. „A magyar történelem lenne a fókuszban. Megmaradna az arborétum stílusa. Különböző állomások lennének a parkban, ismertető táblákkal, ügyességi játékokkal és ehhez kapcsolódó építményekkel" – beszélt a jövőről Papp Zoltán, aki Gandhi után szabadon az alábbi mondattal fejezte be a beszélgetést: „Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogy az állatokkal bánik."

Böröczky Zoltán (balra) és Papp Zoltán a szabadidőpark egyik legnagyobb látványosságával.