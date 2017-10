A napi megélhetés is gondot okoz a kapuvári asszonynak

Kleizer Józsefnét sokan szeretik, egy-egy kedves ismerőse mindig bekopogtat az ajtaján.

Kleizer Józsefné 10 éve veszítette el a férjét. Eladta az otthonát és biztonságot keresve kisebbik lánya családjának udvarán alakított ki magának egy saját lakrészt. Ám onnan is továbblépni kényszerült, mivel a családi házzal együtt azt is eladták és a befektetett összeg töredéke került csak vissza hozzá. Idősebbik lánya Németországban élt, jó ideje betegeskedett. Hat éve hazajött.„A rajta lévő ruhákon kívül mindent ott hagyott – utalt lánya viszontagságos útjára Kleizer Józsefné, majd folytatta: – Olyan súlyos állapotban érkezett haza, hogy két hónapig kezelték is."

Miután kiengedték, közös albérletbe költöztek. Szép lassan felélték a megtakarított pénzt. Nyolc hónapon át tartotta el magát és a lányát, akinek állapota hol jobb volt, hol rosszabbra fordult.Az adósság egyre csak gyűlt, így mindketten hitel felvételére kényszerültek.„Alig több mint 100 ezer forintból fizetem a két hitelt és az albérletet. Több a kiadásom, mint a havi bevételem. A főbérlő azonban nagyon rendes, sokat köszönhetek neki" – mondta a nyugdíjas, aki időközben ismét egyedül maradt. Idősebb lánya néhány házzal arrébb költözött, miután rendszeres jövedelemre tett szert. Németországból kapja immár a nyugdíját is. A hitel okozta nehézségek és a kilátástalan mindennapok azonban továbbra sem szűntek meg Kleizer Józsefné életében, amit halmozott betegségei tovább nehezítettek.Hamarosan szürke hályoggal műtik, cukorbeteg és a mellrák is kiújult nála, de az egészségi állapota miatt rizikós lenne az újabb operáció. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy gerincsérve miatt nehezen közlekedik. „Így pluszmunkát sem tudok vállalni, hogy kiegészítsem szerény nyugdíjamat."Végső elkeseredésében fordult a nyilvánossághoz segítségért. Lányaira anyagilag sajnos nem támaszkodhat, de rövid ott-tartózkodásunk során meggyőződtünk róla, hogy környezete mennyire szereti az asszonyt. Szinte egymásnak adták a kilincset az utána érdeklődő barátok, ismerősök.