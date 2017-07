A levendulát ünnepelték Csornán

​ Az Aranyfonal Egyesület első Levendula-napjának nagy sikere volt. Szeretnék, ha hagyománnyá válna.

A csornai Aranyfonal Rábaközi Kézműves Egyesület tavaly nyáron alakult meg. Célként fogalmazták meg akkor, hogy megőrzik a helyi értékeket és újakat is teremtenek. Utóbbiak közé sorolandó az egyesület közelmúltban rendezett Levendula-napja.

A szervezők a Premontrei parkba várták az érdeklődőket. Kézműves-foglalkozásokon vehettek részt a vendégek, melyek kötődtek a levendulához. A gyerekeknek Füzi Rozi mutatott be interaktív mesejátékot, a felnőttek pedig különböző, levendulából készült termékek közül válogathattak. Az Aranyfonal Egyesület tagjai, amatőr helyi művészek saját alkotásaikból rendeztek kiállítást a Levendula-napon. A rendezvényen a közönség előtt megnyitották a premontrei apátság belső udvarát is, ahol a rend konyháján készült, levendulával ízesített süteményekből, szörpökből és koktélokból kóstolhattak az érdeklődők. A rendház belsejét is megtekinthették a vendégek. A levendulás programokat a Garabonciás együttes koncertje zárta.Sipos Bernadett, a rendezvény egyik főszervezője a Kisalföld kérdésére elmondta, milyen kapcsolat fűzi az aranyfonalasokat a levendulához.– Az egyesületi tagok szinte mindannyian vonzódnak a sokoldalúan használható növényhez, ez az egyik oka a rendezvényünknek. Ráadásul jó kapcsolatban vagyunk a premontrei atyákkal is, akik rendházuk kertjében termesztik a növényt. Többen vettünk már részt országszerte különböző levendulás fesztiválokon, melyeknek mindig varázslatos a hangulata, amit mi is elirigyeltünk. Az egyesület tagjai, együttműködve az atyákkal, az önkormányzat támogatásával valósították meg az első csornai Levendula-napot. Bízunk benne, hogy hagyományt teremtünk és évről évre egy napot e csodálatos és sokoldalú növénynek szentelhetünk – fogalmazott Sipos Bernadett.