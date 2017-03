A Jobbik belecsap a 2018-as kampányba - Csornán pénteken bemutatják a térség jelöltjét

A körzetben 2014-ben több mint 67 ezer választópolgárból valamivel kevesebb mint 42 ezren szavaztak érvényesen



Gyopáros Alpár (Fidesz) 24707 szavazat, 58.85%

Magyar Zoltán (Jobbik) 8478 szavazat, 20.19%

Kránitz László (MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP) 7005 szavazat, 16.69%

Szakács Gyula (LMP) 1268 szavazat, 3.02%

MIÉP-től a Jobbikig - Magyar Zoltán korábban (Forrás: wikipedia)



2000-ben lépett be a Magyar Igazság és Élet Pártjába. Később a Győr-Moson-Sopron megyei MIÉP Ifjúsági Tagozatának vezetője volt. A 2002-es önkormányzati választásokon Mosonmagyaróváron képviselőjelöltként indult. 2007-ben lett tagja a Jobbiknak. 2008 óta megyei elnöke a pártnak. A 2009-es európai parlamenti választások során a Jobbik megyei kampányfőnöke volt. A mozgalom Agrár és Vidékfejlesztési Kabinetjének tagja. A 2010-es országgyűlési választásokon Győr-Moson-Sopron megye 6-os számú választókerületének képviselőjelöltje volt. A választók 13,81%-a adta rá a voksát, ami 4152 szavazatot jelent, így második helyet szerzett, megelőzve az MSZP-t. A Győr-Moson-Sopron megyei listáról jutott az Országgyűlésbe.

Csornán mutatja be a Jobbik a megye hármas választókörzetének (Csorna, Kapuvár, Tét, Beled, stb.) jelöltjét, utat mutatva ezzel a többi pártnak is, hogy csipkedje magát, mert a kampány hosszú lesz, egy évnél is tovább tart. Magyar Zoltán 2014-ben is a Jobbik színeiben indult a régióban. Ez volt az első olyan választás, amikor Kapuvárnak és Csornának egyéniben közös országgyűlési képviselője lett, a választási törvény módosítása után.Magyar Zoltán három évvel ezelőtt a körzetben második helyen végzett, Gyopáros Alpár (Fidesz) mögött jócskán lemaradva, de megelőzve a baloldali összefogás jelöltjét, Kránitz Lászlót. Magyar 20,19 százalékot kapott, ez elmaradt a Jobbik országos pártlistájára leadott 20,3 százalékos eredményétől, ennek ellenére úgy tűnik, pártja bízik a fiatal politikusban. Mást nem is tehet, hiszen februárban Magyar Zoltán maradt megyei Jobbik elnöke >> Magyar Zoltán megyei elnökségének talán legnagyobb botránya az volt, amikor 2015-ben kiderült, hogy az egyik jobbikos mosonmagyaróvári önkormányzati képviselő-jelölt, az önkormányzat egyik bizottságának külsőse hólapáttal leütötte szomszédját >> Többszörös arccsonttöréshez vezetett egy szomszédok közti vita Mosonmagyaróváron - írta akkoriban az index . A politikus lemondott külső képviselői tagságáról, mert nem szerette volna, hogy a Jobbikkal összefüggésbe hozzák az esetet.2014-ben a választás estéjén kiderült, jobbikos jelölt egyéniben egyáltalán nem szerzett mandátumot az egész országban, csak listás helyekről kerültek a Parlamentbe, Magyar Zoltán is így lett képviselő.A Győr-Moson-Sopron megye 3. számú választókerület jobbikos országgyűlési képviselő-jelöltjének bemutatkozása március 10-én (péntek) délelőtt 10 órakor lesz a csornai Jobbik irodában (Csorna, Szent István tér 5.)Csongrád megye 1. választókerület 2018-as jelöltjének bejelentése március 7-én lesz Szegeden, a Csillag börtön előtt.