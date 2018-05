A hatalmas gaztól a kanyar és a vad sem látszik a Rábaközben - fotó

Elsőként a nagy forgalmú utak mentén kaszálnak, utána jönnek a vasúti átjárók és a főbb mellékutak csomópontjai.

Nappal is okoz kellemetlenségeket, de főként az éjszaka közlekedőket zavarja az utak mentén magasodó fűtenger. A közútkezelő már javában megkezdte ugyan a mentesítést, ám még így is számos helyen találkozhatunk a sűrű, méteres fűszőnyeggel.Azonfelül, hogy a kereszteződések nehezebben beláthatók, ott van még a vadveszély is. A méteres zöldből felbukkanó vagy hirtelen elénk ugró vadakat így csak jóval később észlelik az autósok, mint általában. Több rábaközi olvasónktól is érkezett megkeresés e témában. Egyikük munkába menet naponta tapasztalja a kaszálás hiányát, kiváltképp a Rábatamási–Jobaháza–Mihályi–Bogyoszló kereszteződést ítélte beláthatatlannak.A közutak kezelése a Magyar Közút Zrt. feladata. Ebbe beletartoznak az útpadkák és az utak melletti, néhány méter széles sávok karbantartása is. A főúthálózat kaszálási munkáival folyamatosan, ütemtervszerűen haladnak a mérnökségek, s már elkezdték a mellékutak kaszálását is. Kérdéseinkkel megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályát. Válaszukban soron kívüli beavatkozást ígérnek:

Győr-Moson-Sopron megyében összesen mintegy 1800 kilométeren végezzük folyamatosan, ütemezetten az utak mentén a növényzet gondozását, a kaszálásokat. E munkák a nagy forgalmú utak mellett már korábban elkezdődtek, a múlt héten a vasúti átjárók és a főbb mellékutak csomópontjain is voltak kaszálások. Az olvasó által jelzett területen a munkát elvégeztük, a további, nehezebben belátható kereszteződésekben is soron kívül elvégezzük a szükséges beavatkozásokat"

– tudtuk meg a szervezet kommunikációs osztályától.