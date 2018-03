A gazdálkodás mindennap ad munkát

​A 85 éves Szabó Gyula még ma is traktorra ül, aktívan éli napjait.

Szabó Gyula bár már elmúlt 85 éves, ma is tevékenyen él. Nemcsak az ő, de a felesége felmenői is gazdálkodók voltak.„Rábcakapin mezőgazdálkodásról igazán csak a Rábca szabályozása után beszélhetünk, előtte ugyanis a falu határának nagyjából kétharmada víz alatt volt" – kezdte az idős gazda. Hozzátette: ez később hasznára vált az itt élőknek, az egykor víz borította terület később jó termőföldként szolgált. A falubeliek életét a földművelés és az állattenyésztés határozta meg.Gyula bácsi felidézte, hogy az 1930-as években a faluban működő sajtüzemben hét település tejét dolgozták fel helyben. A jó minőségű ementáli sajtot Bősárkányban vagonokba rakták, s javarészt Bécsben értékesítették.„Ez biztos bevételt hozott a gazdáknak, másrészt a melléktermék egy része, a savó itt maradt, ami a sertéshizlalást segítette" – tette hozzá.A kevesebb mint kétszáz lelkes Rábcakapin ma is kiemelkedően sokan élnek az állattenyésztésből: „Manapság körülbelül 10 állattartó van a faluban, akik összesen körülbelül 700–800 szarvasmarhát nevelnek" – köztük van Gyula bácsi fia is.

Szabó Gyula felesége, Julianna 58 éve társa férjének.

Gyula bácsi gyermekkorában előbb libapásztor volt, majd gulyáslegény lett. „Egyik kezünkben az ostor volt, másikban meg a tankönyv" – mondta. A polgári iskola elvégzése óta, azaz 70 éve mezőgazdálkodik. A Csukás-iskolában is tanult, s a téesz állattenyésztési brigádvezetője lett. Ám egy baleset után lassítania kellett, ezért lett üzemgazdász. Az újabb fordulatot az életébe a téesz megszűnése hozta, onnantól kezdve fiával ismét a gazdálkodásra koncentrált. Időközben egy ciklus erejéig még a falu polgármesteri teendőit is ellátta. „Nehéz volt a gazdálkodást összeegyeztetni a közügyek intézésével" – emelte ki, ezért inkább az előbbit választotta.„Négy unokánk és négy dédunokánk van" – mondja büszkén. Bízik benne, hogy a legkisebbek is fogékonyak lesznek a mezőgazdálkodás iránt. A fia is helyben maradt, így a házukban négy generáció él együtt.Gyula bácsi – bár már átadta a gazdaság vezetését a fiának – még ma is traktorra ül.„Ha kell, tűzifát hozok be, emellett ellátom a baromfiudvart, vagy épp besegítek az állatok etetésébe. A kisebb munkákat azért még elvégzem. A gazdálkodás kötött életforma, évente 365 nap munkát igényel."Gyula bácsi tagja a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulatának is. Szellemi frissességét annak is köszönheti: „Igyekszem az ismereteimet folyamatosan bővíteni. Rendszeresen olvasom a szakirodalmat és figyelem az aktuális híreket" – mondta végül Szabó Gyula.