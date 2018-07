A fizetése feléből gazdálkodik egy kapuvári asszony

A kapuvári Horváth Józsefné nemes feladatot vállalt magára azzal, hogy helyet adott unokatestvére gyerekeinek. Férjével egy percig sem gondolkodtak a három fiú befogadásán.– A család az első, és a legfontosabb – hangsúlyozza Horváth Józsefné. A két nagyobb a húszas évei elején jár, a legkisebb viszont még csak hétéves. – Most megy iskolába, már nagyon várja – mondta, s örömmel számolt be arról, hogy már néhány szükséges eszközt be is szereztek a „kicsinek".A fiatalok közel négy évvel ezelőtt vesztették el édesanyjukat, s a további életüket már saját maguknak kellett kormányozniuk. S ha már így alakult, kezükbe is vették sorsukat. Így kerültek a Horváth családhoz, a házban egy teljesen elkülönített lakrészbe, nagyjából másfél éve.Az asszonyt viszont újabb nehézség elé állította a sors. Alig három hónappal ezelőtt vesztette el a férjét. Érthető, ha nehezen, könnyes szemmel beszél fájdalmáról. Próbálja minél inkább lefoglalni magát és elterelni a gondolatait. Azonban a megélhetés terhe is nyomasztja, hisz a két fizetésből, két biztos bevételből hirtelen csak egy lett.– A ház szerencsére tehermentes, de kezesként még nyolc éven át havonta 56 ezer forintot vonnak le a számlámról – beszélt szorult anyagi helyzetéről. Az 56 éves asszony minden másnap, napi 14 órában dolgozik a helyi termálfürdőben, s nagyjából a bevétele felét elviszi a törlesztés. Ha szűkösen is jön ki a hónap végéig, takarékos gazdálkodással próbálja beosztani a pénzét. Hálával fogadta a Jóakarat hídján érkező forintokat. A jövőt nézve bizakodó, s ha kis időre is, de így nagyobb anyagi biztonságban érezheti magát.