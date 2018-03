A beteg karszalagot kap, a nővér meg táblagépet Kapuváron

Sikeres pályázatok révén az elmúlt tíz évben teljesen kicserélődött a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház eszköztára. Nincsenek régi műszereik, röntgengépeik digitalizáltak, panorámaröntgennel ellátottak. Még a konyhatechnológiájuk is megújult.



Az adósságkonszolidációs pénzből rendszerint a hátralékkal rendelkező intézmények részesülnek. Mivel a kapuvári kórház eredményesen, adósság nélkül működik, így nem várt meglepetésként érte őket az év végi 31 milliós ösztönző támogatás.



Kalmárné Pölöskei Hajnalka mosodavezető a legmodernebb gépekkel dolgozhat a kórház mosodájában.

„Ennek egy részét a dolgozókra fordítottuk – kezdte a kórház igazgató főorvosa. Dr. Benedek Zoltán azt is kifejtette: – A cafeteria mértékét idén a tavalyi 8 ezer forint helyett 5 ezerben állapítottuk meg. A támogatás révén azonban továbbra is biztosíthatjuk a havi 8 ezer forintos pluszjuttatást." Elmondta: e pénzből év végi jutalmat is kaptak a dolgozók, külön kompenzálva azokat, akik kiestek az év közbeni béremelésből.