A berendezések már a csornai napelemgyárban vannak

Az EcoSolifer csoport sikeresen lezárta azokat az átstrukturálási folyamatokat, melyek eredményeként rövidesen megkezdik a napelemcella-gyártást a csornai gyárban. Az EXIM hitel refinanszírozása a Magyar Fejlesztés Bank által megtörtént. A svájci Meyer Burger AG által már korábban leszállított és átmenetileg egy közeli raktárban tárolt teljes gyártósor helyszínre szállítása megtörtént. A gépek, berendezések kicsomagolása és telepítése elkezdődött.Az Ecosolifer kft. tájékoztatása szerint mindez az év végére lezárul, majd elkezdődik a próbaüzem, illetve a termelés felfuttatása a tömeggyártási szintre. Erre 2019. második negyedévében lehet számítani. „Az üzemben előállított termékek világpiaci összehasonlításban is a legmagasabb minőségi és tartóssági követelményeknek felelnek meg. A napelemcellák felhasználásával olyan napelemek készíthetők, melyek a hátoldalra eső reflektív fényeket is hasznosítják, ezzel biztosítva a napelempiacon elérhető legmagasabb hatékonyságot"-fogalmaz a társaság közleménye.Hozzáteszik: a cég közel 100 új dolgozót vesz fel a következő 6 hónapban. A gyár működéséhez szükséges munkatársak kiválasztása, elbírálása már folyamatban van. A szükséges létszám feltöltése a beruházás, illetve a gyártás beindításához igazított, összességében körülbelül 80 új munkatárs felvételére kerül sor a már meglévők mellé.A gyártott napelemcellák előoldali átlagos hatásfoka a kezdeti 23,5 százalékéról a közeljövőben 25,5 százalékra emelkedik, köszönhetően többek között az Európai Unió által alapított Horizont 2020 kutatási és fejlesztési program -melynek az EcoSolifer is résztvevője - eredményeinek. „A gyártási költségek további csökkentése mellett a fenntarthatóság is előnyösen változik a hatékonyság, a megbízhatóság és a tartósság növelésével. Emellett a gyártástechnológia jellemzője, hogy a ritkafémek, mint az ezüst és az indium, felhasználása csökken, mely egyben kedvezően hat a negatív környezeti hatások szempontjából"-fejti ki a közlemény.A Kisalföld érdeklődésére a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) megerősítette: 40 millió euró összértékben kötött finanszírozási megállapodást az EcoSolifer Kft.-vel a csornai napelemgyár üzembe állítása kapcsán. „A korábbi, Exim Bank által nyújtott hitel kiváltása mellett az MFB bővítette a társaság számára nyújtott hitelkeretet, melyre a napelemek iránti erős piaci igény miatt volt szükség. A gyár az üzleti kereslet kielégítésére a korábban tervezettekhez képest jelentős kapacitásbővítés mellett kezdi meg a termelést"-válaszolt a pénzintézet.