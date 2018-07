A bányától sokat várnak Himodon

Himodon őshonos gyümölcsfák telepítésével alakítottak ki községi kertet. A képen Kovács István nyírja a füvet a gyümölcsösben.

Módos Ferenc

A himodi önkormányzat folytatja az iskolaépület felújítását. Harminchatmillió forint pályázati támogatást nyertek a beruházáshoz. Kicserélték már a nyílászárókat, a napokban a tetőzeten dolgoznak a szakemberek. Vásárolnak rövidesen egy községi traktort is, s hozzá ágaprító berendezést. Ez a fejlesztés a középületek fűtésénél lesz hasznos és ugyancsak támogatott beszerzés.– Elbírálásra vár az út- és járdafelújítást célzó pályázatunk, illetve a konyhát szeretnénk korszerűsíteni – vázolta terveiket Módos Ferenc, Himod polgármestere. – Utóbbi azért lenne fontos, mert a község határában a kavicsbánya megnyitásával jelentősen emelkedik majd a megrendelt ebéd mennyisége, mivel az ott dolgozókra is mi főzünk. Erre nem is sokat kell várnunk, hiszen az elképzelések szerint három héten belül indul a termelés. A kapacitás bővülésének eredménye lesz az is, hogy a községi konyhánk működéséhez várhatóan minimális összeget kell csak biztosítanunk.A polgármester hozzátette: elkészült már az orvosi rendelőhöz vezető járda, illetve előtte a parkoló is, amihez szintén kaptak támogatást. A 3 millió forintos beruházáshoz 1,2 milliót. Rendezvényekből sem lesz hiány Himodon. Július 21-én falunapot tartanak és készülnek a Kisboldogasszony-napi búcsúra is. Ezt az Elszármazottak Találkozójával kötik össze, melyre várják haza a faluhoz kötődőket. Nemrégiben pedig Brüsszelben járt a helyi nyugdíjasklub énekkara. Járóka Lívia európai parlamenti képviselő a tavalyi idősek napján járt a faluban és hívta meg a csoportot. A himodiak felléptek és énekeltek Soproni Somlai Attila festőművész kinti kiállításmegnyitóján is. „Nagy élmény volt mindannyiunk számára és nagyon szép négy napot töltöttünk Brüsszelben" – jegyezte meg Módos Ferenc.– Odafigyelünk a község környezetére is, amiben a közfoglalkoztatottak jelentenek nagy segítséget. El sem tudom képzelni, hogy nélkülük miként tartanánk rendben a közterületeket. Jelenleg nyolc közmunkásunk van, közülük hatan dolgoznak a falu szépítésén. Szintén jó hír, hogy rendeződni látszik az egyházközség plébániájának sorsa. Az egyházmegyei karitász veszi birtokba, készülnek a felújítására és megváltozott munkaképességűek számára teremtenek munkahelyeket – tette hozzá Módos Ferenc.