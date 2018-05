50 millióval egészíti ki a beledi önkormányzat a támogatást

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia a beledi önkormányzatnak. Az elnyert három fejlesztési pályázatuk esetén a kapott 120 millió forint támogatást ugyanis majd 50 millióval kell kiegészíteniük. „Tartjuk az eddigi szigorú költségvetésünket a fejlesztések biztonságos megvalósítása érdekében" – mondta Major Jenő polgármester.



A három fő projekt a városháza és a napközi konyha energetikai fejlesztését, valamint a kerékpárutat foglalja magába. „Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztottuk a kerékpárút és az energetikai korszerűsítés kivitelezőjét. Előbbinél 21 millióval, utóbbinál 26 millióval volt magasabb a legjobb ajánlat, mint a támogatás főösszege" – tette hozzá a városvezető. A napközi konyha esetén további költségek is felmerültek. A konyha gépesítését, burkolatcseréjét, víz- és szennyvízelvezetését önerőből fedezi az önkormányzat, ami további 30 millióval terheli a kasszát. A kerékpárútról elmondta, hogy a legfőbb szakasza a városból vezet ki egészen az ipari parkig:



„A kerékpáros-forgalom már régóta indokolta a meglétét, hisz az ipari parkban dolgozó belediek jellemzően biciklivel közlekednek a munkába." A polgármester kitért a megépült gyorsforgalmi út hozadékára is, mely egy új céget is vonzott a városba. „Egy térkövet és betontermékeket gyártó vállalkozás megvásárolta az iparterületünk legnagyobb részét, várhatóan 2019-ben kezdi meg a működését" – mondta. Hozzátette, az út a helyben működő vállalkozásoknak is nagy segítséget jelent.



Közben a városvezetők most nagyban készülnek az év számukra legkiemeltebb eseményére. Tizenötödik alkalommal rendezik meg ugyanis a Beledi Pünkösdi Fesztivált. A rendezvénysorozatot rendhagyó módon az óvoda ünnepélyes átadójával kezdik, de a háromnapos fesztiválon számos színes programmal várják majd a vendégeket.