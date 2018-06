Vitorlázás: szeressen bele, utána már élni sem tud nélküle!

A vitorlástanfolyamokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseiddel keress minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken:

Hight life-életérzés. Van, aki röviden így összegzi, miért szeret vitorlázni járni. Nem csak a természet közelsége, az aktív szabadidőtöltés, a vízimádat. Valami más is: kaland, szabadság, mással össze nem téveszthető élmény. A vitorlásszezon nem köthető dátumokhoz, akár egész évben szelhetjük a habokat, de leginkább áprilistól október végéig szerezhetők igazán szép élmények a vízen. Aki szeretne megtanulni vitorlázni, ne habozzon, folyamatosan lehet jelentkezni a meghirdetett balatoni tanfolyamokra!Megbízható tudást adÉvente 300-400 tanulóval, felkészült, 20 hajós flottával a Balaton jelentős vitorlásképzőjének számít a Füredyacht Charter és Oktatóközpont, ahol a megbízható tudás mellett 90 százalékban sikeres vizsgát tehetnek a hallgatók. Meghirdetett tanfolyamaikra érdemes minimum egy héttel, főszezonban még korábban jelentkezni - tájékoztat Sarang Lajos tulajdonos, aki hozzáteszi, itt egyszerre akár 40 fő képzése is megoldható.Jó hír, hogy előképzettség nélkül is elsajátítható egy kezdő vitorlástanfolyamon az a magabiztos elméleti és gyakorlati tudás, amellyel a hajóvezetői engedély megszerzéséhez szükséges sikeres vizsga teljesíthető. A betöltött 18. életév alapfeltétel, persze úszni is tudni kell. Az önálló és biztonságos hajóvezetés elsajátításához a térségben kimagaslóan magas, hat nap gyakorlati és 16 óra elméleti oktatás társul.Kell a rutinMinden kezdő tudással rendelkező vitorlásnak ajánlott a bérlésfelkészítő tanfolyam, ahol a magabiztos tudást két nap gyakorlattal és két óra elmélettel lehet még inkább elsajátítani. Erre annak van szüksége, akik most áll az önálló hajóbérlés előtt, és legénységével együtt szakképzett oktatóval szeretne felkészülni az önálló vitorlázásra. Így nem ijed majd meg a zsúfolt kikötőben sem, és a családi vitorlázás valóban élmény lesz.A haladó vitorlástanfolyam azoknak szól, akik rendelkeznek a vitorlázáshoz szükséges alapvető gyakorlattal, de szeretnének fejlődni és magabiztosabb, élvezetesebb vitorlázásra vágynak, vagy elfelejtett tudásukat szeretnék leporolni. A profi oktatóknak köszönhetően a jelentkezők tudása a háromnapos gyakorlati és két óra elméleti oktatás során nemcsak gyarapodik, hanem olyan technikákat tanulhatnak meg, mellyel már az önálló hajóbérlésnél is megállják a helyüket.Versenyre és tengerre szállhatunkA versenyszintű vitorlástanfolyam három nap gyakorlattal teljesíthető, itt a cél a professzionális szint megugrása, a versenyeken való megmérettetés. Gyakorolni a FüredYacht Charter flottájának versenyhajóin lehet a legjobb oktatóktól. A tengeri vitorlázáshoz viszont egészen más, speciális tudás kell, éppen ezért a tengeri vitorlás tanfolyam hat nap gyakorlattal és egy nap elmélettel az Adrián és a Balatonon, élesben végezhető el. Itt megtanulható a tengeri navigáció és manőverezés, valamint lehetőség nyílik a 12 tmf-es nemzetközi tengeri képesítés megszerzésére is.A Füredyachtnál akár kisgéphajó-vezetői vizsga is tehető, ha már rendelkezünk vitorlásvizsgával. Ez a kiegészítő vizsgafelkészítő oktatás megegyezik a vitorlásvezetői követelménnyel, így csupán a kisgéphajó-vezetői gyakorlat megszerzése szükséges.