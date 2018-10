Versenyfutás a kínálattal

Németh Zoltán ügyvezető

Az új lakások kedvezményes, 5 százalékos áfája 2020. január 1-jétől ismét 27 százalékra nő, ami jelentős drágulást hozhat a piacon, így nem csoda, hogy mindenki igyekszik még a jelenlegi áron ingatlanhoz jutni.Németh Zoltántól, az Olla Ingatlan Kft. ügyvezetőjétől megtudtuk: ősszel egyébként is megugrik a lakásvásárlási kedv, a kedvező elhelyezkedésű ingatlanokra hamar lecsapnak a vevők. Nincs ez másképp Győrben sem, különösen a belvárosban, ahol kevés a beépíthető telek, így nincs túl sok lehetőség a fejlesztésre. „Mindenképpen olyan lakásba indokolt befektetni, ami hosszú távon tartja az értékét, egy minőségi, belvárosi lakás pedig pont ilyen" – tanácsolja a szakértő. Hozzáteszi: nem csak a viszonylag szűk kínálat miatt érdemes sietni.„Azok a lakásvásárlók, akiknek a 2019-re ígért lakásai – az építőanyag- és munkaerőhiány okozta csúszás miatt – csak 2020-ra készülnek el, nehéz helyzetbe kerülhetnek. A csúszás miatt az eredeti árhoz képest meglehetősen többet kell majd fizetniük ugyanazért az ingatlanért. Az áfa visszaállítása a mostani 5 százalékról a 27 százalékos szintre önmagában 22 százalékos áremelkedést indokol, ami több millió forintos tétel bármely lakásnál. Most 450 ezer forintnál jár egy új belvárosi lakás átlagos négyzetméterára, 2020 után már most 590 ezres árakról beszélhetünk. S bár feltételezhető, hogy a jövőben is lesznek majd lakásáfával kapcsolatos kedvezmények, erre egyelőre nem lehet építeni..." – mondja Németh Zoltán.A NAV nemrég kiadott közleménye szerint a 27%-os adómértéket arra az új lakóingatlanra kell majd alkalmazni, ahol a teljesítés 2020. január 1-e utánra esik. Az általános irányadó szempontokat azonban árnyalja, ha a felek részteljesítésben vagy előlegfizetésben állapodnak meg. A 2020. január 1-jét megelőző részteljesítéseknél/előlegfizetéseknél ugyanis az 5%-os áfával lehet számolni. A vevő akár az ingatlan teljes ellenértékét is kifizetheti előlegként az eladónak, függetlenül az új ingatlan készültségi fokától, lényeg, hogy annak eladó általi kézhezvételére, jóváírására 2020. január 1-jét megelőzően kerüljön sor. Ezzel azok tudnak élni, akik önerőből vásárolják meg új lakásukat, azonban a hitelből vásárlók csak a lakás elkészültekor tudják kifizetni a teljes vételárat, tekintve, hogy a bankok csak a használatbavételi engedély birtokában folyósítanak.Érdemes olyan új lakást vásárolni, ahol már látni lehet a kivitelezés végét, és a társasház biztosan elkészül addig, mire megszűnik a kedvezményes, 5%-os lakásáfa.Az Olla Group beruházásában épülő győri Rakpart22 projekt lakásai garantáltan elkészülnek tavaszra. A jelenleg a szerkezetépítés fázisában lévő beruházás 114 lakásából mára mindössze 20 lakás maradt. Aki időben lép, még jó áron juthat hozzá új otthonához.