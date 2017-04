Vége a kegyelmi időszaknak a gazdaságban

A megye gazdaságának számos üzleti vezetője volt kíváncsi dr. Bod Péter Ákos előadására, melyet a mai változó világban várható hazai gazdasági kilátásokról tartott. Az Erste Bank egyik fő célja – ezt szolgálta a rendezvény is –, hogy szakértőként álljon üzleti ügyfelei mellett, s objektív tájékoztatást nyújtva segítse őket a megalapozott pénzügyi döntéshozatalban.Dr. Bod Péter Ákos előadásában előrebocsájtotta: az olyan váratlan világpolitikai változások mellett, mint a Brexit vagy Trump megválasztása, nehéz jóslatokba bocsátkozni, de az világosan látszik, hogy „nehezedik a pálya" az üzleti világban. Ennek oka többek között az egész Európát sújtó drámai demográfiai csökkenés, a magyarországi munkaerőhiány, de kiszolgáltatottságot jelent a kiegyensúlyozatlan, nagyrészt a járműiparra építő ipari termelés is.

– A vállalataink nem elég termelékenyek, s ha megnézzük, hogy egy alkalmazottra mennyi hozzáadott érték jut, a visegrádi országokhoz képest csak a nagyvállalatok szintén vagyunk jobbak, minden más kategóriában lemaradtunk – mondta a közgazdász professzor. Hozzátette: az elmúlt néhány év nagyon kedvező, szinte „kegyelmi időszak" volt a gazdaságban, a vállalkozásoknak ugyanis erős hátszelet jelentett az extrémen alacsony kamatszint és beáramló EU-támogatások. „Ennek az időszaknak vége, keményedő erőforrás-korlátokkal, demográfiai kihívásokkal kell szembenéznünk, gyors piaci változások, átrendeződések várhatók. Mielőbb új fejlődési modellre van szükség, amely tudáson, rugalmas szervezeti renden, integrálódási képességen alapul", mondta dr. Bod Péter Ákos.

