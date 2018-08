Várjuk a szeptembert!

Zorán unplugged - 20 zenész, egy életmű - úgy, ahogy még nem hallotta

www.gag.jegy.hu oldalon. A koncertre jegyek vásárolhatók a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban, a Győri Látogatóközpont – Tourinform-irodában (Győr, Baross G. út 21.) és aoldalon.

A május már elmúlt, de a szeptembert várhatják a Zorán-rajongók: szeptember 17-én Unplugged címmel koncertezik a Kossuth-díjas művész Győrszentivánon, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban.– „A tavalyi Aréna-koncert alcíme Unplugged volt, ami szó szerint azt jelenti, hogy »szétkapcsolódva«, de az átvitt jelentése, az »akusztikus hangzás« lett az ismertebb. Ennek jegyében készültünk az Aréna-koncertre" – magyarázta Zorán az alcímet, továbbá azt, hogy miért érkezik velük több vendégművész Győrszentivánra is. – „A hangszeres vendégeink ugyanazok lesznek, mint akik a budapesti Aréna-koncerten is voltak: Orosz Zoltán harmonika- és Lantos Zoltán hegedűművészek, egy vonósnégyes, valamint egy dobosokból álló kvartett. Nekik köszönhetően még hangsúlyosabbá válik az elektronikus »kütyük« nélküli zenélés egyedisége és egyben szépsége is."Az unplugged hangzás mindig is közel állt Zoránhoz és zenésztársaihoz, az újfajta hangszerelések pedig felerősítik ezt az akusztikus élményt.– „Már 1993-ban – Magyarországon elsőként – egy 5 estés Unplugged-koncertsorozatot adtunk a Pesti Vigadó kétszáz fős kamaratermében" – árulta el Zorán. – „Akkor teljesen áthangszereltük az addigi repertoárunkat, és attól kezdve kicsit meg is maradt ez az akusztikus hangzás. Akkor még a zenekar is átalakult, azóta állandó tagja a csapatnak például Horváth Kornél ütőhangszeres és Sipeki Zoltán gitáros. Most úgy gondoltuk, hogy elég régen volt már az a sorozat ahhoz, hogy újra felelevenítsük."Nemcsak a hangzás, hanem a repertoár is megújult: új dalokkal gazdagodtak azóta. A 2017-es Aréna-koncert megjelent DVD-n és CD-n is, sőt, az album jelölést kapott az idei Fonogram-díjra is.– „Manapság egyre ritkább, hogy egy koncertfelvétel valóságos adathordozón, a legjobb videó- és hangtechnika felhasználásával jelenjen meg, és ne csak egy mobiltelefonnal készült, gyenge minőségű felvételt lehessen elérni a neten. Igazából már az is nagy öröm volt, hogy a kezembe foghattam a 2017-es Aréna-koncert felvételét, ezért – bár nagyon jólesett a Fonogram-jelölés – enélkül is boldog vagyok" – mesélte az énekes-zenész.A szeptember 17-i koncerten a kihagyhatatlan dalok mellett megszólal néhány a ritkábban játszottak közül, és ugyanúgy örülhetünk majd az igazán régieknek, mint a legújabb, korábban még sosem hallott szerzeményeknek. Zorán koncertjeit mindig is az a bensőséges megszólalás jellemzi, amely magával ragadja és elvarázsolja közönségét, de az akusztikus hangzás ezt még hangsúlyosabbá teszi majd. Biztosak lehetünk abban, hogy ezúttal is mélyre hatoló és lélekemelő élményben lesz részünk.