Üzenet a jövőből

Az idén 15 éves könyvelőiroda vezetője, Marczali Zoltán egyértelmű irányt jelölt ki vállalkozásának: az olyan megszokott „mérőszámok", mint az iroda nagysága vagy az ügyfelek száma helyett az innovatív szemléletmóddal emelkednek ki a konkurens irodák közül. „Szeretném, ha minél többen ismernék fel, hogy a könyvelő nem szükséges rossz, hanem valóban fontos és hasznos támogató partner minden vállalkozás számára" – mondja az ügyvezető. Személyes céljának tekinti, hogy minél több emberben bontsa le a könyvelőkkel és az adózási szakemberekkel szembeni negatív sztereotípiákat; hiszi, hogy egy jó szakember nemcsak egyszerűen érthetővé tudja tenni az adózás és a könyvelés folyamatait az ügyfelei számára, de a döntéshozatalban is tudja támogatni a sikeres vállalkozókat.Már nem elég a bevallásA MASC küldetése: támogatni a vállalkozásokat a gazdaságos, etikus és hosszú távú működést célzó döntések meghozatalában. Ennek szellemében született meg a cég új szolgáltatása, az MZ/X, ami nem véletlenül kapta a jövőből érkező rajzfilmhős nevét. A digitális szolgáltatás ugyanis valóban a jövő gyakorlatát hozza el a MASC ügyfeleinek, teljesen új alapokra helyezve a vállalkozások és könyvelőirodájuk kapcsolatát.Az MZ/X szolgáltatást elsősorban az az igény hívta életre, hogy a könyvelők munkája gyorsabbá, egyszerűbbé és támogatóbbá váljon. Másrészt a hazai és nemzetközi adózási tendenciák inspirálták, amelyek egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy a mind szélesebb körű kötelező adatszolgáltatás révén – az adóhatósághoz beérkező adatok alapján – a jövőben a NAV készítse el a bevallások nagy részét. A könyvelőirodák megszokott feladatai tehát a nem is olyan távoli jövőben gyökeresen megváltoznak: „egyszerű" adminisztrációs szolgáltatás helyett egyre inkább támogató, tanácsadó szerepet kell ellátniuk. Ezt felismerve a MASC – az elsők között – új célokat keresett, így született meg az MZ/X.Értékes adatok, mindig naprakészenDe mit jelent ez a gyakorlatban? A MASC minden, az MZ/X szolgáltatást igénybe vevő vállalkozás számára létrehoz egy személyre szóló, biztonságos, virtuális tárhelyet. Az ügyfél ide töltheti fel a vállalkozásával kapcsolatos összes fontos dokumentumot: számlákat, bizonylatokat, banki kivonatokat, szállítóleveleket, és mindezt a nap 24 órájában, tulajdonképpen a világ bármely pontjáról. A digitális dokumentumtárba beérkező anyagokat a MASC munkatársai már a következő munkanapon feldolgozzák, így mindig naprakész adatokkal tudnak ügyfeleik rendelkezésére állni. A naprakész adatokból nyert információkat, kimutatásokat visszatöltik a tárhelyre, ahol az ügyfelek a nap 24 órájában, bármikor bárhonnan elérhetik. Ez azt eredményezi, hogy a vállalkozók mindig naprakészek lehetnek cégük forgalmi és pénzügyi állapotáról – például a fizetendő áfa összegét illetően –, s így üzleti döntéseiket friss és releváns adatok alapján tudják meghozni.Ez a hozzáadott érték, a vállalkozások mindennapjaihoz szükséges adatok értelmezhető formában és valós időben történő visszaáramoltatása teszi különlegessé az MZ/X szolgáltatást. S ez a szakmai támogatás az – számviteli, pénzügyi, adózási, bér- és munkaügyi vonalon –, amellyel a MASC segíti a tudatos cégvezetést, tervezést, azaz a hosszú távú eredményes működést. Az új szemlélettel dolgozó számviteli szakemberek így nemcsak a bevallási időszakban, hanem folyamatosan a fenti célokért dolgoznak, támogatva az ügyfeleket. Mindez pedig nem kerül többe, mint a hagyományos számviteli szolgáltatások.Az MZ/X rendszerhez, a cégek digitális dokumentumtárához minden ügyfél tetszőleges számú hozzáférést kap – ez például akkor fontos, ha egy vállalkozásnak több telephelye van –, továbbá az egyes hozzáférésekhez különböző szintű jogosultságok rendelhetők hozzá.A „szükséges rossz" helyettSok vállalkozó nincs is tudatában annak, hogy a birtokában lévő adatok milyen széles körűen segíthetik cége működését, eredményességét. Persze csak akkor, ha szakértő kezekben, modern módszerekkel dolgozzák fel és értelmezik őket. Ezek az adatok eddig is ott voltak a könyvelőknél, a munkájuk azonban szinte kizárólag a hatóságok által elvárt bevallások és más kötelezettségek teljesítésére irányult. Többet általában sem a könyvelőirodák szakmai háttere, sem a munkamenete és kapacitása nem tett lehetővé.„A cégvezetők figyelmének 90 százaléka a vállalkozás tényleges tevékenységére – a termelésre, szolgáltatásokra – irányul, az ezt támogató adminisztrációra ritkán jut elegendő kapacitás. Az »admin« általában a szükséges rossz, számos kisvállalkozás még pénzügyi szakembert sem tud alkalmazni. Helyettük dolgozunk mi" – mondja Marczali Zoltán.A MASC leveszi a terhet a cégvezetők válláról, s az új szemlélettel, egyszerű kiszolgáló munka helyett valódi támogatást kínál ügyfeleinek, cégmérettől függetlenül. Az MZ/X egy üzenet a jövőből azoknak, akik szeretnék tudatosan, a modern elvárásoknak megfelelően vezetni vállalkozásukat.