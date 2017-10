Újra Lilla-napok a Győr Plazában! - 54 kupon a magazinban

Lilla-tipp:

Hogyan juthat az akciós kuponokhoz? Az október 3-i Lilla magazinban megtalálhatja őket. 54 partnerünk várja Önöket. Ne hagyják ki, mi várjuk önöket!

Extra tipp:

A kuponokat megtalálhatja a Frappén is. Töltse le őket! Jó vásárlást!

(X)

A hölgyek közül aligha akad majd olyan, akit ne csábítana egy kis shoppingolásra a sok kedvezmény, amit a győri Lilla-napok kínálnak a Győr Plazában. Nem kell mást tenniük, mint a Lilla magazinból kivágni, vagy a Frappé alkalmazásban letölteni a kuponokat, és vásárláskor a pénztárnál leadni, felmutatni a kedvezményt adó üzletekben. Szánjanak több időt a nézelődésre, hiszen 54 üzlet 10–70%-os kedvezménnyel várja magazinunk olvasóit. Most végre mindenki megveheti azokat az apróságokat, amelyekre mindig is vágyott, de most még jobb áron megkaphatja. Ne hagyják ki a lehetőséget!