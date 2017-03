Újdonságokkal indul a szezon az Esterházyaknál

A kismartonikészült kiállítás egy rendkívüli asszony életét mutatja be. A polgári származású Ottrubay Melinda balettozni tanul, majd hamarosan fényes karriert fut be az Operaházban, és feleségül megy V. Esterházy Pál herceghez. Látogatóink nemcsak operaházi környezetben ismerhetik meg Esterházy Melindát, hanem magánemberként is. Magasra ívelő karrierjének fontos eseményei, valamint színpadi léttől független életének boldog és szomorú pillanatai elevenednek meg. Közvetlen közelről ismerhetjük meg a hősnőt balettnövendékként, prímabalerina assolutaként, végül Esterházy hercegnéként is. Színpadi cselekményhez hasonlóan a kiállítás 5 felvonásban vezeti végig a látogatókat az utolsó hercegi pár, V. Esterházy Pál és Melinda életének állomásain.