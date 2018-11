Újabb üzemegységet nyitunk

(X)

„Dolgozóink munkáját könnyíti az automatizálással és a november 30-án átadásra kerülő üzemcsarnok közel ezer négyzetméteres bővítésével járó fejlesztés. Az ezzel létrejött több millió eurós termelési vonal révén az egyik legmodernebb sajtgyártóvá léptünk elő Magyarországon" – vallja Carlo Volpe, a mosonmagyaróvári sajtgyár vezérigazgatója, aki szerint a fejlesztést az állandó termékminőség és a piaci igényekre való gyorsabb reagálás indokolja. Az olasz tulajdonosok minőségi tejből, magyarországi munkaerővel évről évre bővítik a hazai és a környező országok piacainak sajtkínálatát. Az Óvártej Zrt. az elmúlt években fokozatosan növelte gyártási hatékonyságát, aminek köszönhetően versenyképessége is megnövekedett. A sajtgyártó ezáltal munkavállalóinak is képes a jelenkor elvárásainak megfelelő, 21. századi munkahelyet biztosítani.Az Óvári a sajt egyik szinonimája Magyarországon. A legendás Újhelyi Imre alkotása mindmáig védjegye a mosonmagyaróvári munkának. „A modern tejipar és így a sajtkészítés megalapozása neki köszönhető, mi pedig törekszünk arra, hogy megfeleljünk a hagyomány által diktált minőségi elvárásoknak. Mindez természetesen folyamatos fejlődést és fejlesztést feltételez. Az Óvártej 1903 márkanéven jegyzett termékeink mellett a MammaMia család tagjai jelölik ki a legújabb irányt. A hagyományos kis- és nagykereskedelmi forgalmazás mellett speciális szektorokra fókuszálunk" – mondja Volpe. Szerinte az óvári tradíció folytatásának része, hogy nem csupán termékként tekintenek sajtjaikra, hanem mint az egészséges étkezés, a környezettudatos életmód jelképeire is. Az üzenetben nem a márkát, hanem a sajtot mint az olasz(os) életérzés, az itáliai gasztronómia egyik megtestesítőjét emelik ki. A magyar sajtfogyasztók ugyanis a világtrendeknek megfelelően egyre inkább fogékonyak a különlegességekre, a kuriózumokra, az új ízekre. Már korántsem csak a táplálkozás a lényeg, hanem az az élmény, amit a fogyasztó átél sajtfogyasztás előtt, közben és után.A biztonság az olasz tulajdonosok első számú szempontja a kezdetektől. A közelmúltban bekövetkezett, a sajtóhírekkel ellentétben – az égieknek hála – szerencsésen végződő üzemi baleset nem az Óvártej, hanem a munkavállaló hibájából történt. „Minden alkalmazott rendszeres képzésben részesül, nálunk a dolgozók egészsége és biztonsága az első, minden csak ez után következik" – fogalmaz Carlo Volpe.