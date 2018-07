Újabb piacképes szakmát kínál a Nemak

(x)

Régóta – több mint két évtizede – nem képeznek kohászati technikusokat nappali tagozaton hazánkban, de a NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. a Lukács-iskolával közösen idén szeptembertől újraéleszti a nagy hagyományokkal bíró képzést, természetesen duális képzési formában. A győri üzem dolgozói munka mellett eddig is megszerezhették ezt a képesítést, most azonban már az érettségivel rendelkező, szakmát tanulni kívánó diákokat is várják.A Nemak az új képzéssel nem egyszerűen piacképes tudást és biztos munkahelyet kínál a jelentkezőknek, hanem egész életpályamodellt, amelyben a mielőbb dolgozni vágyó és a később egyetemre készülő fiatalok is megtalálják a számításukat.– Aki az általános iskola után elvégzi a hároméves járműipari fémalkatrész gyártó képzést, szakmát kap a kezébe, s utána lehetősége van – akár munka mellett is – érettségit szerezni. Ez egyre erősebb elvárás a gyerekek és a szülők részéről is. Aki pedig érettségi után jön hozzánk, két év alatt megszerezheti a kohászati techni- kus végzettséget, ami nemcsak munkalehetőséget jelent, hanem jó felkészülés egy esetleges későbbi egyetemi képzéshez, például az itt tanultakra épülő anyagmérnök szakon – mondja Szilasi Péter Tamás, a Nemak társadalmi kapcso- latok osztályának vezetője.A szakmáról sok tévhit él az emberek fejében, pedig ma már az öntödei munka korántsem azt jelenti, mint évtizedekkel ezelőtt. A Nemak üzemében robotizált munkahelyeken, csúcstechnológiával folyik a termelés, s akár a kétkezi munka, akár a gépek érdeklik a technikusi képzésre jelentkező fiatalt, kiteljesedhet a munkájában. A biztos munkahely garantált, hiszen a Nemak alumíniumöntödéjében folyamatos az igény a képzett szakemberekre, de nincs ez másként a régió többi hasonló üzemében sem. A technikusi munkában pedig mindenki a szorgalma, ambíciója alapján léphet tovább: ha akar, a kellő tapasztalat megszerzése után lehet vezető a termelés területén, de az itt megszerzett tudás remek szakmai alap az anyagmérnöki szakmához is.– Ezért tökéletes a kohászati technikus képzés például annak, aki nem biztos még abban, szeretne-e egyetemre menni, hiszen sokakban csak 20–21 évesen érik meg az elhatározás, hogy felsőfokú tudást, végzettséget szerezzenek. Másnál a biztos szakma és munkahely mielőbbi megszerzése a motiváció – mondja Szilasi Péter Tamás.A szeptemberben induló kohászati technikus képzés tehát lehet vonzó végállomás, de az életpálya egy sikeres, megélhetést nyújtó állomása is.